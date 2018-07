Они бы предпочли войну встрече с Путиным!

Дональд Трамп 1) Некоторые люди НЕНАВИДЯТ тот факт, что я хорошо пообщался с российским президентом Путиным. Им бы предпочли войну, а не эту картину. Это называется «синдромом Трампа!» — президент США

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome!

2) Когда Трамп говорит, что Америка — больше не цель России, это не то, как ощущает себя Америка. Я явно — цель Путина, и он пугает меня. А я — американец. — Майкл Макфол , бывший посол США в России

When Trump says Russia is no longer targeting America, that’s not how this American feels.Putin is most certainly targeting and intimidating me. And I’m an American.

3) Услышано в Киеве: «Я ожидал, что Трамп кинет нас ( Украину ), „под автобус“. А вместо этого он сделал это со своей собственной страной». — Андерс Ослунд , экономист и дипломат

Heard in Kyiv: I had expected Trump to throw us (Ukraine) under the bus. Instead he threw his own country under the bus.

