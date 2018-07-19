Глава Боливии назвал Трампа врагом человечества 

Президент Боливии Эво Моралес считает американского коллегу «врагом человечества» и планеты Земля. Заявление прозвучало на форуме «Сан-Паулу» на Кубе, передает ФАН.
"Враг этих времен — президент США Дональд Трамп. Враг человечества, планеты Земля", — сказал Моралес.
По словам боливийского президента, антиимпериалистические идеи умершего лидера кубы Фиделя Кастро в настоящее время актуальны как никогда. Также в ходе форума Моралес заявлял, что против Боливии и Никарагуа направлена «агрессия империализма».