«Ъ»: Россия готовит ответные санкции против Украины

Источники в Белом доме сообщили, что российская сторона может ввести антиукраинские санкции в отношении примерно 100 юридических лиц и нескольких сотен физических. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Отмечается, что российская сторона может заблокировать активы политиков, чиновников и крупных бизнесменов, а также запретить выводить капитал. За подготовку указа отвечает первый вице-премьер Антон Силуанов, а в составлении перечня попадающих под ограничения юрлиц участвуют Минфин, Минпромторг и Минэкономики. Разработанные предложения с ограничительными мерами против Украины будут представлены к 1 августа.

По словам одного из федеральных чиновников, проект указа президента будет конкретным, но оставит поле для маневра.

Также подчеркивается, что санкции будут "зеркальным ответом" на меры Киева.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз решил ввести индивидуальные санкции против шести человек, которые участвовали в строительстве Крымского моста.