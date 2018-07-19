ФБР не засекло попыток России повлиять на промежуточные выборы

ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости ФБР не зафиксировало попыток со стороны России атаковать инфраструктуру предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборов, заявил в четверг директор бюро Кристофер Рэй.

"Мы еще не видели попыток атаковать конкретные части инфраструктуры выборов в этот раз, но другие усилия, которые я назвал бы злонамеренным влиянием, очень активны, и всего в одном шаге от того, чтобы выйти на следующий уровень. Так что, по-моему, это угроза, которую мы должны воспринимать в высшей степени серьезно", — сказал он на Аспенском форуме безопасности.

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы ведется спецпрокурором Робертом Мюллером , а также в обеих палатах конгресса США . При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.