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ФБР не засекло попыток России повлиять на промежуточные выборы
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ФБР не засекло попыток России повлиять на промежуточные выборы 

РИА Новости 1 час назад
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. ФБР не зафиксировало попыток со стороны России атаковать инфраструктуру предстоящих в ноябре 2018 года промежуточных выборов, заявил в четверг директор бюро Кристофер Рэй.
"Мы еще не видели попыток атаковать конкретные части инфраструктуры выборов в этот раз, но другие усилия, которые я назвал бы злонамеренным влиянием, очень активны, и всего в одном шаге от того, чтобы выйти на следующий уровень. Так что, по-моему, это угроза, которую мы должны воспринимать в высшей степени серьезно", — сказал он на Аспенском форуме безопасности.
Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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