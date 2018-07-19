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Российские дипломаты добились разрешения на посещение задержанной в США Бутиной
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Российские дипломаты добились разрешения на посещение задержанной в США Бутиной 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Задержанную в США гражданку России Марию Бутину смогут посетить российские дипломаты. Об этом сообщается на официальной странице посольства России в США в фейсбуке.
В ведомстве подчеркнули, что окажут Бутиной поддержку. Кроме того, дипломаты связались с ее адвокатом.
"Посольству удалось добиться разрешения на посещение консульскими сотрудниками М. В. Бутиной 19 июля", — говорится в заявлении.
Ранее Бутину обвинили в попытке предложить секс-услуги для получения работы. Как отмечается, Бутина якобы по указанию своего руководителя, имеющего отношение к Кремлю, использовала своего американского бойфренда для того, чтобы добиться влияния в политических кругах США.
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