Экс-премьер Украины назвал создателями газовой отрасли России украинцев

Бывший украинский премьер Юрий Ехануров заявил, что газовое богатство российской стороны было создано «трудом и умом украинцев». Об этом он сказал в эфире Newsone.

По словам Еханурова, российскую газовую отрасль «подняли» граждане Украины

"Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают", — заявил Ехануров.