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Экс-премьер Украины назвал создателями газовой отрасли России украинцев
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Экс-премьер Украины назвал создателями газовой отрасли России украинцев 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Reuters
Бывший украинский премьер Юрий Ехануров заявил, что газовое богатство российской стороны было создано «трудом и умом украинцев». Об этом он сказал в эфире Newsone.
По словам Еханурова, российскую газовую отрасль «подняли» граждане Украины.
"Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают", — заявил Ехануров.
Ранее украинский лидер Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. По его мнению, именно Украина была «матерью» Русской православной церкви.
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