Губернатор Нью-Йорка окажет помощь генпрокуратуре штата в иске против фонда Трампа

"По распоряжению губернатора Куомо наш штат готов обеспечить генпрокурора подобающей правовой поддержкой и сделать представление по данному вопросу, если и когда она [Андервуд] попросит об этом", — информировала пресс-служба Куомо в заявлении. Иные подробности в этом заявлении отсутствуют.

В июне генеральный прокурор Нью-Йорка объявила о решении подать иск в суд на фонд президента США Дональда Трампа. Согласно обвинениям, руководство фонда действовало в личных и деловых интересах нынешнего главы американской администрации в течение более чем 10 лет. Генпрокуратура требует закрыть фонд и заставить его возместить убытки в $2,8 млн Ответчиками в иске названы сам Трамп, его сыновья Дональд Трамп — младший и Эрик, а также дочь Иванка.

Руководство фонда назвало иск имеющим политическую подоплеку. Эта благотворительная организация еще полтора года назад объявила о намерении прекратить свое существование. Как напомнила пресс-служба Donald J. Trump Foundation, за все время своего существования фонд направил на благотворительные цели свыше $19 млн, из которых более $8 млн пожертвовали президент США Дональд Трамп и находившиеся под его контролем компании.