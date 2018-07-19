Ещё
Майк Помпео выступит в сенате 25 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Майк Помпео выступит в сенате 25 июля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выступит в комитете по иностранным делам сената 25 июля, следует из графика, опубликованного в среду на сайте комитета.
Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявляла, что дата встречи Помпео с представителями конгресса по его недавним визитам, включая переговоры с Россией, пока не назначена.
"Госсекретарь Помпео и члены конгресса находятся в постоянном взаимодействии уже в течение нескольких недель по КНДР, согласовывая время встречи, которое будет удобно для всех. На прошлой неделе было назначено время, но оно было сдвинуто. (КНДР) — основная тема выступления. Госсекретарь также выступит там по вопросу недавних поездок, которые у нас за последнее время были … Сенатор (Боб) Коркер, совершенно очевидно, захочет поговорить про РФ, и госсекретарь будет рад ответить и на эти вопросы", — сказала Науэрт.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой100
Греция парировала выпад России390
Россияне бегут с Дальнего Востока258
У Розенбаума нашли рак84
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику15
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение