Майк Помпео выступит в сенате 25 июля 

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выступит в комитете по иностранным делам сената 25 июля, следует из графика, опубликованного в среду на сайте комитета.
Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявляла, что дата встречи Помпео с представителями конгресса по его недавним визитам, включая переговоры с Россией, пока не назначена.
"Госсекретарь Помпео и члены конгресса находятся в постоянном взаимодействии уже в течение нескольких недель по КНДР, согласовывая время встречи, которое будет удобно для всех. На прошлой неделе было назначено время, но оно было сдвинуто. (КНДР) — основная тема выступления. Госсекретарь также выступит там по вопросу недавних поездок, которые у нас за последнее время были … Сенатор (Боб) Коркер, совершенно очевидно, захочет поговорить про РФ, и госсекретарь будет рад ответить и на эти вопросы", — сказала Науэрт.