Трамп заявил, что Россия помогла США разгромить ИГ в Сирии

«Когда вы посмотрите на весь прогресс, который сделан в некоторых направлениях, в частности искоренение ИГ… фактически Россия нам помогла в некоторой степени», — отметил он.

В конце 2017 года Трамп объявил, что коалиция во главе с США освободила от ИГ почти всю территорию Сирии и Ирака

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* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.