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Трамп заявил, что Россия помогла США разгромить ИГ в Сирии
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Трамп заявил, что Россия помогла США разгромить ИГ в Сирии 

RT на русском 16 июля 2018
Фото: Reuters
Россия помогла США в искоренении террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии. Об этом на пресс-конференции заявил американский президент Дональд Трамп.
«Когда вы посмотрите на весь прогресс, который сделан в некоторых направлениях, в частности искоренение ИГ… фактически Россия нам помогла в некоторой степени», — отметил он.
В конце 2017 года Трамп объявил, что коалиция во главе с США освободила от ИГ почти всю территорию Сирии и Ирака.
RT ведёт прямую трансляцию.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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