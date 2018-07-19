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Постпред РФ при ОЗХО: говорить о выходе России из организации преждевременно
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Постпред РФ при ОЗХО: говорить о выходе России из организации преждевременно 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Разговоры о выходе России из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) преждевременны. Об этом сообщил в четверг журналистам постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин на полях совещания российских послов и постпредов.
"Говорить о выходе нашей страны из организации пока преждевременно", — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.
Шульгин также отметил, что ввиду того, что ситуация вокруг ОЗХО имеет «большой резонанс», тема работы Москвы в организации может быть затронута на совещании российских послов в МИД РФ.
Дело Скрипалей
Великобритания не предоставляла в ОЗХО конкретной информации по подозреваемым в инциденте в Солсбери, добавил Шульгин.
"Никакой конкретной информации британцы в ОЗХО не предоставили", — сказал он, отвечая на вопрос, передал ли Лондон в ОЗХО информацию о подозреваемых в инциденте в Солсбери, которые, как пишет газета The Sun, якобы уже установлены.
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