Постпред РФ при ОЗХО: говорить о выходе России из организации преждевременно

"Говорить о выходе нашей страны из организации пока преждевременно", — сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Шульгин также отметил, что ввиду того, что ситуация вокруг ОЗХО имеет «большой резонанс», тема работы Москвы в организации может быть затронута на совещании российских послов в МИД РФ

Дело Скрипалей

Великобритания не предоставляла в ОЗХО конкретной информации по подозреваемым в инциденте в Солсбери, добавил Шульгин.

"Никакой конкретной информации британцы в ОЗХО не предоставили", — сказал он, отвечая на вопрос, передал ли Лондон в ОЗХО информацию о подозреваемых в инциденте в Солсбери, которые, как пишет газета The Sun, якобы уже установлены.