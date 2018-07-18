В США всё ярче проявляет себя теневое правительство

Сторонников версии о существовании глубинного государства, то есть тех, кто уверен, что в высших эшелонах американской власти есть группа госслужащих, влияющих на политику без оглядки на избранное руководство страны — в США называют последователями теории заговора. Но как в нее не поверить, если это глубинное государство после саммита в Хельсинки в буквальном смысле рвется наружу?

"Я хочу начать с того, что я полностью доверяю нашим разведслужбам. Они выключили свет. Это должно быть разведчики. А, вот включили. Ребята, все в порядке? Вот это было странно. Но всё в порядке", — рассказал Трамп.

О том, что теневики на марше после пресс-конференции в Путина и Трампа Хельсинки уже не стесняясь говорят и с телеэкранов. Причем те, кто их поддерживает.

"Вы должны остыть и спросить, а что дальше? Вы видели выступления сенаторов. Любопытный момент для американского правительства. Практически теневое правительство выходит и заявляет: «Мы не можем быть на одной стороне с правительством». Кого же они имеют в виду — кабинет министров или Сенат? Думаю, это главный вопрос" — считает Роджер Мадд, журналист.

Декреты и устные приказы, которые раздает эта обнаружившая себя закулисная власть все причудливее. Пятеро сенаторов-демократов в написанном Трампу письме требует от него попунктного отчета о переговорах с Путиным в «шокирующий для демократии день». А их коллега по верхней палате Конгресса Джин Шахин через «Твиттер» даже велит подать переводчика американского президента.

"Я призываю провести слушания с участием американского переводчика, присутствовавшего на встрече президента Трампа с Путиным, чтобы раскрыть, о чем они беседовали в частном порядке. Этот переводчик поможет установить, чем поделился президент и что он пообещал Путину от нашего имени",

В какое затруднительнее положение это поставит самого переводившего — сенатора Шахин не волнует. Впрочем и сам Трамп признался, что с толкнулся с трудностями перевода. Причем с английского на английский. Когда говорил о якобы российском вмешательстве в выборы.

"В ключевом предложении своего выступления в Хельсинки я сказал «могла» вместо «не могла». Возможно, расшифровка или даже видео были некорректными. Поэтому разъясняю, «я не вижу причин, по которым это могла бы быть Россия». Прошу это зафиксировать", — заявил Трамп.

Однако, вышедшие попротестовать к Белому дому считают, что это была оговорка не по Трампу, а едва ли не оговорка по Фрейду. Мол, на уме у президента США — измена. Государственная. Особая пикантность протеста в том, что в первых рядах там — адвокат порнозвезды Сторми Дэниелс, которая с Трампом судится, Майк Авенатти.

"Вчера был день, когда президент Трамп признал Владимира Путина президентом Соединённых Штатов", — заявил адвокат.

Все эти люди, конечно хотели бы чтобы в здании за их спиной сейчас сидел бы другой человек. Но, например, Обаму этой возможности лишила 22 поправка к Конституции США. Сам он впрочем считает, что демократию в Америке подрывают не демократы, а законно избранный президент-республиканец.

"Начала проявляться и пришла в движение политика страха, недовольства и косности. Эта политика продвигается такими темпами, которые несколько лет назад показались бы невообразимыми, я просто констатирую факты. Посмотрите вокруг — сейчас на взлете политика сильной руки, когда проводятся выборы или какая-то видимость демократии, некая форма демократии. Но те, кто находится у власти, хотят подорвать все институты и нормы, которые придают демократии смысл", — заявил бывший президент США.

Судя по времени публикации последних твитов Трампа (один почти в три ночи, другой в полпятого утра) американский президент, возможно, даже смотрел трансляцию выступления предшественника из южноафриканского Йоханнесбурга . И даже, возможно, именно ему и ответил.

Трамп проснулся с утра пораньше и закидал новыми твитами.

"Некоторые ненавидят сам факт того, что я поладил с президентом Путиным. Они бы предпочли начать войну, чем увидеть это. Вот что называется синдром помешательства на Трампе".

На таких тяжело больных Трамп, конечно, не рассчитывает. А вот избирателям, которые его поддерживает, президент США свою позицию пытается разъяснить.

"Большинству разумных людей, в том числе в разведке, понравилось моё выступление на пресс-конференции в Хельсинки. Мы с Путиным обсудили много важных тем во время встречи. Мы хорошо поладили, что очень обеспокоило многих ненавистников, ожидавших боксерский поединок. Грядут большие результаты!"

Но оппоненты главы Белого дома все равно считают очки. Очередной раунд их поединка с Трампом 18 июля — в федеральном суде округа Колумбия

Тут начинается первое заседание по делу задержанной в США Марии Бутиной, которую в день встречи Путина с Трампом обвинили в шпионаже. Накануне слушаний прокурор округа Колумбия Джесси Лиу обратилась в суд с ходатайством. Она просит оставить Бутину под стражей и сообщает, что россиянке может грозить до 15 лет тюрьмы.