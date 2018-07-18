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Итальянцы назвали Путина «лидером будущего», сообщают СМИ
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Итальянцы назвали Путина «лидером будущего», сообщают СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Италии президента России Владимира Путина считают «лидером будущего». Об этом свидетельствуют данные исследования «Карта слов», проведенного организацией Демос-Кооп и опубликованного в газете «La Repubblica».
Помимо основной части, исследование также включало в себя раздел «Видение будущего», который отражает мнение участников опроса в отношении перспектив международной политики.
Как сообщает издание, большинство итальянцев считают наиболее близким для себя народом испанцев. Россияне идут на втором месте. А наиболее острые отношения, по мнению большинства респондентов, сложились у Италии с Францией. Подобное «похолодание» вызвано позицией французского руководства по теме мигрантов, отмечается в статье.
Наиболее уважаемым лидером большинство итальянцев считают Ангелу Меркель. В то же время, большая часть опрошенных назвали лидером будущего российского президента Владимира Путина. Его американский коллега, как сообщает издание, напротив, не пользуется у итальянцев популярностью.
Также исследование показало, что большинство итальянцев считают сложившейся реальностью трехстороннее противостояние Евросоюза, США и России. При этом, как подчеркивает издание, именно российский и американский лидеры сейчас играют главные роли в Европе, в то время как европейским политикам отводится роль стороннего наблюдателя.
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