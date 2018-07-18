Итальянцы назвали Путина «лидером будущего», сообщают СМИ

Помимо основной части, исследование также включало в себя раздел «Видение будущего», который отражает мнение участников опроса в отношении перспектив международной политики.

Как сообщает издание, большинство итальянцев считают наиболее близким для себя народом испанцев. Россияне идут на втором месте. А наиболее острые отношения, по мнению большинства респондентов, сложились у Италии с Францией . Подобное «похолодание» вызвано позицией французского руководства по теме мигрантов, отмечается в статье.

Наиболее уважаемым лидером большинство итальянцев считают Ангелу Меркель . В то же время, большая часть опрошенных назвали лидером будущего российского президента Владимира Путина. Его американский коллега, как сообщает издание, напротив, не пользуется у итальянцев популярностью.