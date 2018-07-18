Ещё
Посол РФ: террористов на юго-западе Сирии ликвидируют в течение нескольких недель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"

Посол РФ: террористов на юго-западе Сирии ликвидируют в течение нескольких недель 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все террористы на юго-западе Сирии будут полностью ликвидированы в течение нескольких недель, возможно, дней, заявил посол РФ.
ТАСС: последние новости
Демократы США потребовали от переводчика Трампа раскрыть детали встречи с Путиным Путин приедет на встречу с Трампом на новом российском лимузине Госдума поддержала проект о дополнительном выходном раз в три года для диспансеризации
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать125
Претензии к самолету Путина и другие события дня7
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры252
Россиянам дадут еще один выходной251
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа260
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение