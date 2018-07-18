Посол РФ: террористов на юго-западе Сирии ликвидируют в течение нескольких недель 

ТАСС: последние новости

Демократы США потребовали от переводчика Трампа раскрыть детали встречи с Путиным

Путин приедет на встречу с Трампом на новом российском лимузине

Госдума поддержала проект о дополнительном выходном раз в три года для диспансеризации