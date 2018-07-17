WP: Трамп проигнорировал советы о «жесткой позиции» по отношению к Путину 

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Демократы призвали переводчика Трампа рассказать Конгрессу о закрытой части саммита в Хельсинки

Законопроект о дополнительном выходном дне для диспансеризации прошел первое чтение

Жириновский предложил подать иск к ЕС на €1 трлн за «строительство коммунизма» в России