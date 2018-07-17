WP: Трамп проигнорировал советы о «жесткой позиции» по отношению к Путину 

Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации советников о жесткой позиции на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает The Washington Post.
По информации издания, советники Трампа подготовили материалы объемом 100 страниц, в которых рекомендовали занять «жесткую позицию» по отношению к российскому лидеру. В частности, среди предложенных вопросов были присоединение Крыма к России и возможное вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Однако Трамп посчитал правильным «принимать решения по ходу игры».
Накануне в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе совместной пресс-конференции Путин назвал состоявшиеся переговоры успешными и полезными. Сам Трамп позднее рассказал, что, по его мнению, им с Путиным удалось прийти к хорошим выводам.