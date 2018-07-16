Ещё
Ким Чен Ын расстроился, когда узнал, что Трамп встречается с другими диктаторами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Чен Ын расстроился, когда узнал, что Трамп встречается с другими диктаторами 

ИноСМИ 16 июля 2018
Фото: ИноСМИ
Как сообщается, северокорейский лидер Ким Чен Ын расстроен и задет тем, что Дональд Трамп встречается с другими диктаторами. Эту информацию подтвердил источник в Пхеньяне.
Согласно сообщению близкого советника лидера КНДР, Ким был просто морально раздавлен, увидев фотографии, где Трамп тепло обнимается с еще одним диктатором в Хельсинки в понедельник. И всего-то месяц прошел с тех пор, как Трамп примчался в Сингапур, чтобы провести в интенсивном общении незабываемые пять часов с Кимом.
Вскоре после их совместного пребывания ближайшие советники Кима предупредили его, чтобы он эмоционально не привязывался к Трампу, привлекая внимание Кима к сообщениям, связывающим американца со многими другими диктаторами.
«Приводили слова Трампа, благосклонно отзывавшегося о Си Цзиньпине и Родриго Дутерте, упомянули только двоих, — сказал один из советников. — Трамп никогда не мог быть преданным только одному диктатору. Когда дело касается автократов и сильных людей, он всегда полностью в игре ».
Тем не менее, несмотря на все предупреждения, видя Трампа в когтях другого диктатора, Ким почувствовал себя «глубоко уязвленным», сказали советники.
«Дональд Трамп сказал, что нас с ним связывают «особые узы», — сказала Ким, задыхаясь от слез. — Я полагаю, это означало для него нечто иное, чем для меня». Сатирическая колонка
ИноСМИ: последние новости
Шейхи будут строить с Путиным роскошные лимузины на замену мерседесам Азиатские СМИ: Язык тела все сказал за Путина, а вот Трампа выдал Война за Азов: Сможет ли украинская армия выполнить приказ Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа202
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры209
Россиянам дадут еще один выходной210
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа229
Афганистан захотел извинений от России190
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение