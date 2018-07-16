Ким Чен Ын расстроился, когда узнал, что Трамп встречается с другими диктаторами 

Как сообщается, северокорейский лидер Ким Чен Ын расстроен и задет тем, что Дональд Трамп встречается с другими диктаторами. Эту информацию подтвердил источник в Пхеньяне.
Согласно сообщению близкого советника лидера КНДР, Ким был просто морально раздавлен, увидев фотографии, где Трамп тепло обнимается с еще одним диктатором в Хельсинки в понедельник. И всего-то месяц прошел с тех пор, как Трамп примчался в Сингапур, чтобы провести в интенсивном общении незабываемые пять часов с Кимом.
Вскоре после их совместного пребывания ближайшие советники Кима предупредили его, чтобы он эмоционально не привязывался к Трампу, привлекая внимание Кима к сообщениям, связывающим американца со многими другими диктаторами.
«Приводили слова Трампа, благосклонно отзывавшегося о Си Цзиньпине и Родриго Дутерте, упомянули только двоих, — сказал один из советников. — Трамп никогда не мог быть преданным только одному диктатору. Когда дело касается автократов и сильных людей, он всегда полностью в игре ».
Тем не менее, несмотря на все предупреждения, видя Трампа в когтях другого диктатора, Ким почувствовал себя «глубоко уязвленным», сказали советники.
«Дональд Трамп сказал, что нас с ним связывают «особые узы», — сказала Ким, задыхаясь от слез. — Я полагаю, это означало для него нечто иное, чем для меня». Сатирическая колонка