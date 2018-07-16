Ким Чен Ын расстроился, когда узнал, что Трамп встречается с другими диктаторами

Согласно сообщению близкого советника лидера КНДР , Ким был просто морально раздавлен, увидев фотографии, где Трамп тепло обнимается с еще одним диктатором в Хельсинки в понедельник. И всего-то месяц прошел с тех пор, как Трамп примчался в Сингапур , чтобы провести в интенсивном общении незабываемые пять часов с Кимом.

Вскоре после их совместного пребывания ближайшие советники Кима предупредили его, чтобы он эмоционально не привязывался к Трампу, привлекая внимание Кима к сообщениям, связывающим американца со многими другими диктаторами.

«Приводили слова Трампа, благосклонно отзывавшегося о Си Цзиньпине и Родриго Дутерте, упомянули только двоих, — сказал один из советников. — Трамп никогда не мог быть преданным только одному диктатору. Когда дело касается автократов и сильных людей, он всегда полностью в игре ».

Тем не менее, несмотря на все предупреждения, видя Трампа в когтях другого диктатора, Ким почувствовал себя «глубоко уязвленным», сказали советники.

«Дональд Трамп сказал, что нас с ним связывают «особые узы», — сказала Ким, задыхаясь от слез. — Я полагаю, это означало для него нечто иное, чем для меня». Сатирическая колонка