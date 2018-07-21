СПЧ требует освободить арестованную в США Бутину

СПЧ попросил американцев вступиться за арестованную Марию Бутину

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к американской Комиссии по гражданским правам с просьбой защитить права россиянки Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне. Письмо опубликовано на сайте СПЧ.

«Мы полагаем, что обвинение активистки российской неправительственной организации "Право на оружие", занимавшейся налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, является очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО», — говорится в документе.

В СПЧ полагают, что Бутина занималась налаживанием контактов между странами «по линии гражданского общества».