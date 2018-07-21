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СПЧ требует освободить арестованную в США Бутину
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СПЧ попросил американцев вступиться за арестованную Марию Бутину 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: AP Photo
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к американской Комиссии по гражданским правам с просьбой защитить права россиянки Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне. Письмо опубликовано на сайте СПЧ.
«Мы полагаем, что обвинение активистки российской неправительственной организации "Право на оружие", занимавшейся налаживанием контактов между Россией и США по линии гражданского общества, является очевидным нарушением прав человека и давлением на НПО», — говорится в документе.
В СПЧ полагают, что Бутина занималась налаживанием контактов между странами «по линии гражданского общества».
О задержании 29-летней россиянки стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.
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