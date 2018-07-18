Составлен список противников присоединения Крыма к России 

Общественная палата Крыма составила список общественных деятелей, не согласных с тем, что полуостров стал частью России на законных основаниях. Данный список под названием «Крымское досье» опубликован на сайте палаты.
Составители списка утверждают, что вошедшие в него деятели, которые не признали статус полуострова, способствуют «разжиганию вражды». Распространяя недостоверную и разжигающую национальную вражду информацию о Крыме, они становятся главными героями фейк-ньюз, утверждают общественники. В ближайшее время авторы досье намерены передать материалы в правоохранительные органы.
В список вошли писатели Борис Акунин и Владимир Войнович, кинорежиссёр и сценарист Александр Сокуров, музыкант Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актёр Михаил Ефремов, прозаик, сатирик Виктор Шендерович, писательница Людмила Улицкая, а также телеведущая Ксения Собчак.
Авторы досье полагают, что эти деятели поддались антироссийской пропаганде и под копирку «повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года». Общественники утверждают, что действия этих деятелей «оскорбляют жителей полуострова».
В список также включены политические деятели из Крыма, открыто заявившие о своём несогласии с признанием полуострова частью России. В частности, это украинский депутат Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), бывший премьер Крыма, экс-депутат Верховной рады Сергей Куницын, а также экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.
В марте текущего года президент РФ Владимир Путин назвал вопрос о принадлежности полуострова закрытым. Глава государства заявил, что данный вариант развития событий невозможен ни при каких обстоятельствах.