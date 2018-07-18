Составлен список противников присоединения Крыма к России

Общественная палата Крыма составила список общественных деятелей, не согласных с тем, что полуостров стал частью России на законных основаниях. Данный список под названием «Крымское досье» опубликован на сайте палаты.

Составители списка утверждают, что вошедшие в него деятели, которые не признали статус полуострова, способствуют «разжиганию вражды». Распространяя недостоверную и разжигающую национальную вражду информацию о Крыме, они становятся главными героями фейк-ньюз, утверждают общественники. В ближайшее время авторы досье намерены передать материалы в правоохранительные органы

Авторы досье полагают, что эти деятели поддались антироссийской пропаганде и под копирку «повторяют транслируемые Западом тезисы о якобы незаконной аннексии Крыма, тем самым игнорируя осознанный выбор крымчан в марте 2014 года». Общественники утверждают, что действия этих деятелей «оскорбляют жителей полуострова».