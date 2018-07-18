Лидер партии «Альтернатива для Германии» рассчитывает на скорую отмену санкций против РФ 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен рассчитывает, что антироссийские санкции ЕС будут отменены в скором времени, так как политики осознают ущерб, который они наносят обеим сторонам. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС.
"Санкции не привели к результатам, те кто их создавал, двигались в неправильном направлении. В короткий срок снять санкции не получится. Но поскольку партия имеет 17,5%, то этот вопрос остается в долгосрочной перспективе, и остается трудиться и стараться убедить правительство Германии, что санкции — это зло и вред. Но я настроен оптимистично, что в ближайшем времени удастся их отменить", — сказал он.
Он выразил уверенность, что европейские политики рано или поздно поймут, какой вред наносят санкции экономическим интересам и добавил: «Снятие санкций — это вопрос времени».
По словам политика, санкции имеют пагубное влияние как на российскую, так и на германскую экономики, они тесно увязаны с политическим вопросом о присоединении Крыма. «В вопросе Крыма я полностью на стороне России: это правильно, когда люди сами выбирают, в составе какого государства им быть. Присоединение Крыма — это политический вопрос, напрямую увязанный с экономическими вопросами. Вопрос о том, как разделить экономический интерес, это и пытается донести до международного сообщества [президент России Владимир] Путин», — подчеркнул Мойтен.
Германский парламентарий также заявил, что готов и в Киеве, и в Вашингтоне повторить слова поддержки в адрес решения о присоединении к Российской Федерации, принятом крымчанами в 2014 году. Мойтен подчеркнул, что видит своей задачей восстановление настоящего политического диалога между Россией и Германией. «Хорошие отношения сохранялись многие годы, понятное дело, были исключения, но я считаю своей миссией восстановление добрых партнерских отношений между нашими странами и развитие актуальной новой политической повестки», — указал он.
11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополь. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% — Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.