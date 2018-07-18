Лидер партии «Альтернатива для Германии» рассчитывает на скорую отмену санкций против РФ

МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Председатель партии «Альтернатива для Германии » Йорг Мойтен рассчитывает, что антироссийские санкции ЕС будут отменены в скором времени, так как политики осознают ущерб, который они наносят обеим сторонам. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в ТАСС.

"Санкции не привели к результатам, те кто их создавал, двигались в неправильном направлении. В короткий срок снять санкции не получится. Но поскольку партия имеет 17,5%, то этот вопрос остается в долгосрочной перспективе, и остается трудиться и стараться убедить правительство Германии, что санкции — это зло и вред. Но я настроен оптимистично, что в ближайшем времени удастся их отменить", — сказал он.

Он выразил уверенность, что европейские политики рано или поздно поймут, какой вред наносят санкции экономическим интересам и добавил: «Снятие санкций — это вопрос времени».

По словам политика, санкции имеют пагубное влияние как на российскую, так и на германскую экономики, они тесно увязаны с политическим вопросом о присоединении Крыма . «В вопросе Крыма я полностью на стороне России : это правильно, когда люди сами выбирают, в составе какого государства им быть. Присоединение Крыма — это политический вопрос, напрямую увязанный с экономическими вопросами. Вопрос о том, как разделить экономический интерес, это и пытается донести до международного сообщества [президент России Владимир] Путин», — подчеркнул Мойтен.

Германский парламентарий также заявил, что готов и в Киеве, и в Вашингтоне повторить слова поддержки в адрес решения о присоединении к Российской Федерации, принятом крымчанами в 2014 году. Мойтен подчеркнул, что видит своей задачей восстановление настоящего политического диалога между Россией и Германией. «Хорошие отношения сохранялись многие годы, понятное дело, были исключения, но я считаю своей миссией восстановление добрых партнерских отношений между нашими странами и развитие актуальной новой политической повестки», — указал он.