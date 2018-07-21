В Крыму назвали лицемерием слова Украины о «Норде»

В Крыму назвали лицемерными заявления Киева о моряках судна «Норд»

Заявления властей Украины о том, что члены экипажа крымского судна «Норд» могут вернуться домой, являются лицемерными, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов

Как сообщает РИА Новости, Мурадов заявил, что моряки «по-прежнему остаются в заложниках» и находятся на территории Украины.

«Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан — моряков этого сейнера. Но эти граждане не украинские, это российские граждане, и люди, естественно, не предадут своё гражданство, свой выбор и родину для того, чтобы покинуть территорию Украины», — заявил он.

Также он отметил, что Киев продолжает препятствовать возвращению членов экипажа судна домой.

Мурадов подчеркнул, что «всё это не может оставаться безнаказанным и без последствий».