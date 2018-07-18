Глава Союза журналистов России сожалеет в связи с запретом на въезд на Украину 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев выразил сожаление в связи с предписанным ему Службой безопасности Украины (СБУ) запретом на въезд в эту страну сроком на три года.
"Честно говоря, не знаю, за что могли быть введены такие санкции. Конечно, можно только выразить сожаление по этому поводу. Я очень люблю Украину, не раз там бывал, хотя в ближайшее время ехать туда не собирался", — сказал Соловьев ТАСС.
Соловьев напомнил, что его коллегу, журналиста Евгения Примакова 26 июня украинские пограничники не впустили в страну, также запретив ему въезд на пять лет.
"Могу только выразить сожаление о том, как в соседней республике соблюдается свобода слова", — сказал Соловьев. При этом он заметил, что, если в России заговорят о зеркальных мерах, он будет выступать против. «Мы за свободу слова и за свободу передвижения», — сказал он.
В феврале 2018 года Конфедерация журналистских организаций Украины опубликовала заявление, в котором обвинила Соловьева в «антиукраинской деятельности» в Крыму. В организации тогда назвали деятельность Соловьева недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.