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Украина запретила въезд главе Союза журналистов России
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Украина запретила въезд главе Союза журналистов России 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 18 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины запретила председателю Союза журналистов России (СЖР) Владимиру Соловьеву въезд на территорию страны на три года.
Об этом сообщил в среду Независимый медиапрофсоюз Украины со ссылкой на заявление спецслужбы.
"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", — говорится в заявлении СБУ, копией которого располагает организация.
В феврале 2018 года Конфедерация журналистских организаций Украины опубликовала заявление, в котором обвинила Соловьева в «антиукраинской деятельности» в Крыму. В организации тогда назвали деятельность Соловьева недопустимой и представляющей угрозу национальным интересам Украины, ее информационной и государственной безопасности.
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