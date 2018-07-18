Украина запретила въезд главе Союза журналистов России

Об этом сообщил в среду Независимый медиапрофсоюз Украины со ссылкой на заявление спецслужбы.

"В интересах обеспечения национальной безопасности Украины 22 февраля 2018 года гражданину Российской Федерации Соловьеву Владимиру Геннадиевичу вынесено постановление о запрете въезда на Украину сроком на три года", — говорится в заявлении СБУ, копией которого располагает организация.