Турция опасается российско-американской сделки по Сирии

Турецкие власти не на шутку встревожили недавние сообщения западных СМИ о закулисных переговорах Вашингтона и Москвы о выводе американских сил из Сирии при условии, что Россия ограничит влияние Ирана в этой стране.

Военные достижения режима Башара Асада на юге Сирии при активном участии России, а также отказ США от поддержки вооруженных формирований оппозиции, усилили тревогу Анкары.

Последствия любой российско-американской сделки для Северной Сирии — основная причина турецких опасений. Турция хочет вытеснить поддерживаемых США бойцов курдских Отрядов народной обороны (YPG) в Северной Сирии и предотвратить появление там курдской автономии, отмечает информационный портал Al Monitor.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Ведущий Александр Кареевский с гостями обсуждает растущее недовольство Запада встречей президентов России и США. В студии: военный эксперт Виктор Литовкин , политический аналитик, востоковед Таймур Двидар, политолог Александр Асафов и [/ВИДЕОВРЕЗКА] Президент Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает, что хотел бы стать связующим звеном между Трампом и Путиным и, таким образом, получить решающее слово в урегулировании сирийского конфликта.

Возвращаясь с саммита НАТО Брюсселе на прошлой неделе, Эрдоган сообщил журналистам, что планирует поговорить с Путиным до саммита в Хельсинки и пригласить его на переговоры после его завершения.

“Я хочу обсудить региональные вопросы. Если он согласится на переговоры после Хельсинки, то это будет очень хорошо”, — заявил турецкий лидер.

Он также отметил, что на встрече с Путиным могут присутствовать и другие страны региона.

“Думаю, что таким образом мы сможем сделать ситуацию в регионе более стабильной”, — указал Эрдоган.

Еще одним свидетельством того, что турецкий президент внимательно следит за российско-американскими переговорами, стал телефонный разговор Эрдогана с Трампом сразу после хельсинкского саммита, несмотря на то, что они встречались во время саммита НАТО.

Ильтер Туран , профессор кафедры международных отношений Стамбульского университета Билги считает, что опасения Эрдогана по поводу возможной российско-американской сделки по Сирии абсолютно оправданы.

“Если две сверхдержавы придут к соглашению, маловероятно, что они будут особо заботится о том, что другие страны думают об этом”, — полагает Туран.

Он указывает на противоречивые заявления Трампа во время его визита в Великобританию , на полях саммита НАТО и на пресс-конференции в Хельсинки.

“Рассчитывать на Трампа в чем-либо, как минимум, легкомысленно, так как он никого не воспринимает всерьез, — говорит Туран. — Для Америки сейчас главный вопрос — сдерживание Ирана. Для России — остаться в Сирии. Так что Москва без труда избавиться от Ирана, если удастся достичь выгодного соглашения с американцами”.

Курдский вопрос для Анкары вышел на первый план, после того как войска Асада одержали победу над поддерживаемой Турцией Свободной сирийской армией (FSA) и урегулирование сирийского конфликта стала как никогда достижимо.

Несмотря на успешные турецкие операции «Защита Евфрата и „Оливковая ветвь“ на севере Сирии, которые провалили планы YPG по созданию коридора, соединяющего курдские территории к востоку и западу от реки Евфрат, курдская проблема в Сирии для Анкары остается в значительной степени нерешенной.

Турция рассчитывает на свои растущие связи с Россией, чтобы уравновесить свои ухудшающиеся связи с Западом. В то же время призывы Москвы к Турции передать захваченные районы на севере Сирии правительству Асада вызвали нескрываемое раздражение в Анкаре.

»Давление на Турцию с целью выхода из районов, которые она в настоящее время контролирует, возрастет, если сирийское урегулирование будет достигнуто при поддержке США и России”, — считает Туран.

По его мнению, у Турции нет необходимых рычагов, чтобы противостоять этому давлению в долгосрочной перспективе.

Планы России в отношении курдов в будущей конституции Сирии — тема, которая, как ожидается, вновь всплывет в ближайшие недели — также является причиной тревоги Анкары. Турецкие официальные лица знают, что Вашингтон и Москва не разделяют их озабоченности по отношению к YPG и сирийским курдам.

Высказывания спецпредставителя Путина по Сирии Александра Лаврентьева о сирийских курдах усилило опасения Анкары.

“Курды в любом случае примут участие в сирийском Конституционном комитете , — заявил Лаврентьев после июньской встречи российских, турецких и иранских официальных лиц в Женеве. — Их представители войдут во все фракции: оппозиционные группы, правительственную делегацию и гражданское общество. Мы просим всех воздержаться от деления курдов на протурецких и пророссийских или сторонников PYD и YPG”.

По словам Эрдогана «у Турции проблемы не с курдами, а с террористами, которые хотят создать террористический регион на севере Сирии». Турция также пытается определится с дружественными лицами, которые бы представляли курдов на переговорах по новой сирийской Конституции.

Учитывая тот факт, что Асаду в конечном итоге придется вести переговоры с YPG и PYD на севере Сирии, если об этом попросит Вашингтон и Москва, то задача Анкары станет еще более сложной.

Между тем, турецкая сторона встревожена сообщениями о том, что Идлиб может стать следующей целью режима после его успешных операций на юге. Турция развернула войска в Идлибе в так называемых зонах деэскалации, согласованных Россией, Ираном и Турцией.

Некоторые из военные формирования оппозиции, прибывшие в регион после поражения на юге, причислены Москвой к террористическим группам и рассматриваются в качестве законной цели. К ним относится «Хайят Тахрир аль-Шам», которая по мнению многих, поддерживается Турцией.

Туран указывает на еще одну проблему для Анкары: учитывая дефицит бюджета в размере $11,2 млрд в первой половине этого года, Турции будет очень сложно финансировать свои операции в Сирии в течение длительного времени.

По мнению одного западного дипломата, который беседовал с Al Monitor на условиях анонимности, Путин успешно использует в свою пользу гнев Эрдогана по отношению к Западу.

“Ненависть Эрдогана к Западу усиливает позиции России. Эрдоган нуждается в Путине больше, чем российский президент в нем, особенно после того, как Путин подружился с Трампом в Хельсинки”, — считает дипломат. По его мнению Турция будет делать все, чтобы после завершения сирийского конфликта она не оказалась проигравшей стороной.