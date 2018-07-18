Турция опасается российско-американской сделки по Сирии 

Москва, 18 июля — «Вести. Экономика» За ходом российско-американского саммита в Хельсинки очень внимательно следили в Турции. Анкару в первую очередь интересовали возможные инициативы Дональда Трампа и Владимира Путин по сирийскому вопросу.
Турецкие власти не на шутку встревожили недавние сообщения западных СМИ о закулисных переговорах Вашингтона и Москвы о выводе американских сил из Сирии при условии, что Россия ограничит влияние Ирана в этой стране.
Военные достижения режима Башара Асада на юге Сирии при активном участии России, а также отказ США от поддержки вооруженных формирований оппозиции, усилили тревогу Анкары.
Последствия любой российско-американской сделки для Северной Сирии — основная причина турецких опасений. Турция хочет вытеснить поддерживаемых США бойцов курдских Отрядов народной обороны (YPG) в Северной Сирии и предотвратить появление там курдской автономии, отмечает информационный портал Al Monitor.
[ВИДЕОВРЕЗКА] Ведущий Александр Кареевский с гостями обсуждает растущее недовольство Запада встречей президентов России и США. В студии: военный эксперт Виктор Литовкин, политический аналитик, востоковед Таймур Двидар, политолог Александр Асафов и [/ВИДЕОВРЕЗКА] Президент Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает, что хотел бы стать связующим звеном между Трампом и Путиным и, таким образом, получить решающее слово в урегулировании сирийского конфликта.
Возвращаясь с саммита НАТО в Брюсселе на прошлой неделе, Эрдоган сообщил журналистам, что планирует поговорить с Путиным до саммита в Хельсинки и пригласить его на переговоры после его завершения.
“Я хочу обсудить региональные вопросы. Если он согласится на переговоры после Хельсинки, то это будет очень хорошо”, — заявил турецкий лидер.
Он также отметил, что на встрече с Путиным могут присутствовать и другие страны региона.
“Думаю, что таким образом мы сможем сделать ситуацию в регионе более стабильной”, — указал Эрдоган.
Еще одним свидетельством того, что турецкий президент внимательно следит за российско-американскими переговорами, стал телефонный разговор Эрдогана с Трампом сразу после хельсинкского саммита, несмотря на то, что они встречались во время саммита НАТО.
Ильтер Туран, профессор кафедры международных отношений Стамбульского университета Билги считает, что опасения Эрдогана по поводу возможной российско-американской сделки по Сирии абсолютно оправданы.
“Если две сверхдержавы придут к соглашению, маловероятно, что они будут особо заботится о том, что другие страны думают об этом”, — полагает Туран.
Он указывает на противоречивые заявления Трампа во время его визита в Великобританию, на полях саммита НАТО и на пресс-конференции в Хельсинки.
“Рассчитывать на Трампа в чем-либо, как минимум, легкомысленно, так как он никого не воспринимает всерьез, — говорит Туран. — Для Америки сейчас главный вопрос — сдерживание Ирана. Для России — остаться в Сирии. Так что Москва без труда избавиться от Ирана, если удастся достичь выгодного соглашения с американцами”.
Курдский вопрос для Анкары вышел на первый план, после того как войска Асада одержали победу над поддерживаемой Турцией Свободной сирийской армией (FSA) и урегулирование сирийского конфликта стала как никогда достижимо.
Несмотря на успешные турецкие операции «Защита Евфрата и „Оливковая ветвь“ на севере Сирии, которые провалили планы YPG по созданию коридора, соединяющего курдские территории к востоку и западу от реки Евфрат, курдская проблема в Сирии для Анкары остается в значительной степени нерешенной.
Турция рассчитывает на свои растущие связи с Россией, чтобы уравновесить свои ухудшающиеся связи с Западом. В то же время призывы Москвы к Турции передать захваченные районы на севере Сирии правительству Асада вызвали нескрываемое раздражение в Анкаре.
»Давление на Турцию с целью выхода из районов, которые она в настоящее время контролирует, возрастет, если сирийское урегулирование будет достигнуто при поддержке США и России”, — считает Туран.
По его мнению, у Турции нет необходимых рычагов, чтобы противостоять этому давлению в долгосрочной перспективе.
Планы России в отношении курдов в будущей конституции Сирии — тема, которая, как ожидается, вновь всплывет в ближайшие недели — также является причиной тревоги Анкары. Турецкие официальные лица знают, что Вашингтон и Москва не разделяют их озабоченности по отношению к YPG и сирийским курдам.
Высказывания спецпредставителя Путина по Сирии Александра Лаврентьева о сирийских курдах усилило опасения Анкары.
“Курды в любом случае примут участие в сирийском Конституционном комитете, — заявил Лаврентьев после июньской встречи российских, турецких и иранских официальных лиц в Женеве. — Их представители войдут во все фракции: оппозиционные группы, правительственную делегацию и гражданское общество. Мы просим всех воздержаться от деления курдов на протурецких и пророссийских или сторонников PYD и YPG”.
По словам Эрдогана «у Турции проблемы не с курдами, а с террористами, которые хотят создать террористический регион на севере Сирии». Турция также пытается определится с дружественными лицами, которые бы представляли курдов на переговорах по новой сирийской Конституции.
Учитывая тот факт, что Асаду в конечном итоге придется вести переговоры с YPG и PYD на севере Сирии, если об этом попросит Вашингтон и Москва, то задача Анкары станет еще более сложной.
Между тем, турецкая сторона встревожена сообщениями о том, что Идлиб может стать следующей целью режима после его успешных операций на юге. Турция развернула войска в Идлибе в так называемых зонах деэскалации, согласованных Россией, Ираном и Турцией.
Некоторые из военные формирования оппозиции, прибывшие в регион после поражения на юге, причислены Москвой к террористическим группам и рассматриваются в качестве законной цели. К ним относится «Хайят Тахрир аль-Шам», которая по мнению многих, поддерживается Турцией.
Туран указывает на еще одну проблему для Анкары: учитывая дефицит бюджета в размере $11,2 млрд в первой половине этого года, Турции будет очень сложно финансировать свои операции в Сирии в течение длительного времени.
По мнению одного западного дипломата, который беседовал с Al Monitor на условиях анонимности, Путин успешно использует в свою пользу гнев Эрдогана по отношению к Западу.
“Ненависть Эрдогана к Западу усиливает позиции России. Эрдоган нуждается в Путине больше, чем российский президент в нем, особенно после того, как Путин подружился с Трампом в Хельсинки”, — считает дипломат. По его мнению Турция будет делать все, чтобы после завершения сирийского конфликта она не оказалась проигравшей стороной.