Путин обсудил с членами правительства устранение последствий паводков

Одной из тем совещания президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров России стали стихийные бедствия, передает «МИР 24».

«Праздники праздниками, но у нас есть и текущие проблемы, некоторые остро о себе заявляют. Я имею в виду прежде всего последствия паводков в регионах страны в некоторых, причем во многих. И уровень воды в некоторых местах был не только критическим, но и рекордным. Давайте вот об этом поговорим», — сказал глава государства.

Как рассказали президенту, циклон в этом месяце прошелся по девяти регионам России. Ливни, град и ветер нанесли заметный урон. Последствия разгула стихии устраняют около двух тысяч человек и 700 единиц техники. Еще одна тема этого заседания — меры по развитию Дальнего Востока.

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