«Главное событие политического сезона»

Посол РФ в США рассказал о переговорах Путина и Трампа

Прошедший в Хельсинки саммит РФ — США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стал главным событием политического сезона. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов во время пресс-конференции на Смоленской площади.

«Российско-американский саммит — это знаковое событие, это главное событие нынешнего политического сезона. Встреча была очень содержательной, два президента, как мне показалось, говорили открыто, откровенно, высказывали свои озабоченности, пытались найти точки соприкосновения», — приводит слова Антонова РИА Новости.

По его словам, по итогам встречи двух лидеров в столице Финляндии со стороны либеральных демократов и ряда республиканцев последовали негативные оценки. Дипломат подчеркнул, что не понимает, откуда возникает такая негативная атмосфера. Складывается ощущение, заметил посол, что американские политики и СМИ, пропускают мимо тот факт, как Трамп отстаивал национальные интересы.

В то же время Антонов считает, что главе Белого дома будет очень сложно сдвинуть с мёртвой точки «огромную глыбу противоречий и трудностей». Он также пообещал помочь американским коллегам, насколько это возможно.

«Я даже сейчас, говоря с вами, боюсь говорить что-либо позитивное в отношении американского президента, потому что когда прочитают американские журналисты или политики моё интервью, скажут, что Россия опять вмешивается во внутренние дела и оказывает помощь Дональду Трампу, вот всё подтвердилось», — пояснил Антонов.

Российский посол также указал на отсутствие каких-либо секретных договорённостей между лидерами. Он также подчеркнул, что две страны просто не имеют права на ссору и должны сотрудничать для укрепления мира и безопасности, как это указано в статуте ООН . Такое мнение Антонов выразил, напомнив о словах Трампа, что 90% всех ядерных вооружений находятся в распоряжении России и США.

«Два лидера обсуждали открытые вопросы, которые беспокоят две страны… Давайте чуть подождём, когда уляжется токсичная пыль российского непринятия в Вашингтоне, чтобы посмотреть, насколько американская сторона будет готова к реализации устных пониманий, достигнутых на саммите в Хельсинки», — заметил дипломат.

Рукопожатие президентов США и России — Дональда Трампа и Владимира Путина — на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки Reuters © Grigory Dukor

Вопрос санкций и отношений

Проблема санкций как таковая не обсуждалась. Об этом заявил российский посол. Антонов отметил, что в его присутствии обсуждались проблемы экономического взаимодействия.

«Владимир Владимирович никогда не поднимает вопрос о санкциях и не просит их снять. Это было не наше решение, мы не признаём эти санкции. Будем работать в тех условиях, которые есть на сегодняшний день», — заметил дипломат.

Кроме того, посол назвал «чепухой» заявления о «российском вмешательстве» в американские выборы. Он подчеркнул, что Вашингтон для обоснования своей позиции и заявлений должен предоставить Москве конкретные факты, а не простые подозрения.

Он также добавил, что Москва ежедневно сталкивается с проблемами в двусторонних отношениях, в частности, по вопросу российских дипломатических объектов, в которые представителям российской стороны даже не разрешают войти. По его словам, также до сих пор есть «большие проблемы» в восполнении дипломатических кадров посольства, генконсульства и постпредства в Нью-Йорке

«Никакого нет объяснения, почему именно 60 российских дипломатов, талантливых, молодых, нацеленных на дело, были выдворены из США», — заметил Антонов.

Напомним, что Трамп и Путин в Хельсинки договорились о создании рабочей группы с участием представителей бизнес-структур. Цель работы органа будет заключаться в развитии экономического сотрудничества между странами. Российский посол предположил, что в эту группу могут войти представители энергетики. Также в рамках этой структуры могут обсуждаться проблемы импорта и экспорта стали, алюминия и тарифов в этой области.

Проблема СВПД

Позиции мировых держав расходятся в вопросе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана . С таким утверждением выступил Анатолий Антонов.

«Мы чётко выступаем за то, чтобы сохранить эту программу. Наша логика достаточно проста: есть механизм, который показал свою жизнеспособность. Иран — самая проверяемая страна со стороны МАГАТЭ», — заметил он.

По его мнению, если у кого-то есть вопросы по этой программе, то для их обсуждения можно запустить «параллельные треки». Дипломат подчеркнул, что разрушать гораздо легче, чем создавать.

«Если СВПД эффективно действует, зачем его ломать? Мы за то, чтобы план действовал. Мы за поиск решений, компромиссов по другим областям», — заключил Антонов.

Он добавил, что у американских коллег есть вопросы к СВПД, к ракетной программе Ирана, а также озабоченность по поводу внешней политики Тегерана на Ближнем Востоке и нарушений прав человека в этой стране. Посол подчеркнул, что «винегрет» из различных тематик делать нельзя, и все эти проблемы следует решать в рамках отдельных процессов.

О ядерном нераспространении

По словам Антонова, у России есть серьёзные вопросы к США по теме выполнения положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он отметил, что было бы неправильно оставить мир без какого-либо действующего договора в этой области после 2021 года, когда его срок истечёт.

«У нас есть серьёзные вопросы к американским коллегам, как они выполняют положения договора по СНВ. Считаю, что при условии решения российских озабоченностей, мы можем рассмотреть возможность продления этого договора», — заметил Антонов.

Напомним, что согласно действующим договорённостям, к февралю 2018 года арсенал каждой из сторон должен был ограничен 1550 ядерными боеголовками, а также 700 межконтинентальными баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами подводных лодок. Соглашение истекает 5 февраля 2021 года, но стороны могут его продлить на пять лет по обоюдному согласию.

Говоря о ситуации в Сирийской Арабской Республике, Антонов сообщил об интересных предложениях, сделанных российской делегацией в ходе встречи в Хельсинки. По его мнению, американская сторона с интересом выслушала их. Он также добавил, что в южной зоне деэскалации завершаются военные действия по разгрому остатков террористической группировки «Исламское государство» *. Посол также отметил, что в этом вопросе ведётся диалог также с израильскими партнёрами, поскольку Москва не заинтересована в том, чтобы подорвать безопасность Израиля

«Мы считаем, что Сирия — это та проблема, где мы бы могли найти с американцами, с другими представителями международного сообщества достаточное поле для взаимодействия», — пояснил Антонов.

Российский дипломат заметил, что Москва делает всё возможное для запуска политического процесса урегулирования в Сирии. В России также рассчитывают, что страны, имеющие контакты с сирийской оппозицией, предпримут все необходимые шаги для ускорения этого процесса. В то же время посол отметил, что «тесный контакт» с американскими партнёрами по линии МИД Минобороны поддерживается лишь в вопросах «деконфликтинга». Посол назвал недостаточным такой уровень взаимодействия РФ и США.

Саммит РФ — США В понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств в течение более двух часов вели переговоры с глазу на глаз. Затем к ним присоединились представители делегаций России и США. В общей сложности исторический саммит продолжался почти пять часов, после чего была проведена совместная пресс-конференция.

В ходе общения с журналистами лидеры двух государств отметили, что по итогам встречи можно говорить о начале длительного процесса, направленного на нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.