Глава МИД Греции признал Лаврова одним из лучших дипломатов в мире

Глава российского МИДа Сергей Лавров — один из лучших дипломатов в мире, полагает министр иностранных дел Греции Никос Котзиас. Он добавил, что Лавров вправе отождествлять себя с высланными в связи со скандалом дипломатами РФ , однако «Греция старается не связывать официальную Москву с этими плохими событиями». При этом Котзиас обвинил дипломатов-россиян в нарушении греческого суверенитета.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас полагает, что глава российского МИДа Сергей Лавров — «один из лучших дипломатов, действующих на международной арене». Котзиас добавил, что его и Лаврова связывают дружеские отношения. Об этом он рассказал греческому информагентству AMNA, добавив, что Лавров обратился к нему с просьбой организовать ему визит в Грецию с целью организации поездки премьер-министра страны Алексиса Ципраса в Москву.

Котзиас сделал для Лаврова приглашение, и это «уже его [Лаврова] дело — приезжать или нет», но Афины будут рады приезду российского министра в любом случае.

Греческий министр иностранных дел добавил, что Лаврову не обязательно отождествлять себя с высланными ранее из-за подозрений в подкупе российскими дипломатами. Котзиас подчеркнул, что пытался не перекладывать вину за деятельность отдельных дипсотрудников РФ на все российское государство, и «это уже дело Москвы — отождествлять себя с ними [выдворенными дипломатами] или нет».

Кроме того, глава МИД Греции обвинил дипломатов-россиян в нарушении суверенитета его страны, а также нарушении норм международного права. Котзиас добавил, что Греция «полна решимости отправить послание на Восток и на Запад, всем друзьям или недругам» — к тем, кто не уважает Грецию и ее законы, будут приниматься соответствующие ситуации меры пресечения, передает ФАН.

При этом главу МИД Греции больше беспокоит не развитие отношений с Россией после громкого скандала, а внутренняя обстановка в стране. Особенно Котзиас отметил ситуацию на Кипре , откуда «по-прежнему не желают уходить турецкие войска». Кроме того, Афины внимательно смотрят на север, где недавно гремел кризис с названием Македонии — теперь уже Бывшей Югославской Республики Македонии (БЮРМ). Напомним, что Греция требовала от Скопье поменять название страны, поскольку так же называется греческая провинция.

Министр иностранных дел Греции отметил, что греческая оппозиция весьма осторожно отзывалась о напряжении в отношениях между Афинами и Москвой. Глава внешнеполитического направления оппозиционной партии «Новая демократия» Йоргос Кумуцакос раскритиковал правительство страны, поскольку скандал с высылкой российских дипломатов больше освещался в прессе через уста анонимных источников, а официальные власти практически не давали какой-либо информации.

Кумуцакос поддержал Котзиаса в необходимости жестко и решительно отвечать на любые потуги вмешаться во внутренние дела Греции.

Напомним, 11 июля греческая газета Kathimerini сообщила, что греческие власти выслали двух дипломатов и запретили въезд в страну еще двум дипломатическим сотрудникам МИД Российской Федерации.

Афины обвиняют дипломатов из Москвы в попытках вмешательства во внутренние дела Греции и «нелегальных действиях, подрывающих национальную безопасность».

Четверо дипломатов обвинены также в попытках распространения дезинформации и в подкупе государственных чиновников. Попытки подкупа провалились — причем якобы совершались они как на уровне местных властей, так и государственного аппарата Греции. В публикации отмечается, что подпольная деятельность, вероятно, связана с «тайными сношениями» Афин и Москвы на протяжении последних двух лет на фоне «общей обстановки в мире в сфере безопасности».

Один из высланных дипломатов — некто Виктор Яковлев , однако это имя не фигурирует в списке дипломатического персонала российской дипмиссии в Афинах.

В статье отмечается, что выдворение россиян вовсе не раздалось «громом среди ясного неба», а стало лишь систематическим «ответом на ряд шагов Москвы по расширению влияния в Греции». По данным анонимных источников издания в дипломатических сферах, в деле фигурирует Императорское православное Палестинское общество — сохранявшаяся даже при большевиках гуманитарная организация, возглавляемая в настоящее время генерал-полковником Сергеем Степашиным , бывшим начальном Федеральной службы контрразведки РФ и первым директором ФСБ