Замглавы МИД встретится с главой МИД КНДР

"Он встречается там со своими коллегами из КНДР, заместителем министра иностранных дел госпожой Чжа Сун Хи, которая курирует проблематику денуклеаризации в том числе. Он встречается со своим коллегой Си Хун Чхулем, который курирует двустороннюю тематику, и будет принят министром иностранных дел господином Ли Ён Хо", — заявил посол журналистам.

"Программа достаточно обширная, хотя он там будет находиться один полный рабочий день", — добавил он.