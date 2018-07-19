Замглавы МИД встретится с главой МИД КНДР 

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов в ходе своего визита в КНДР будет принят министром иностранных дел этой страны Ли Ён Хо, заявил журналистам посол России в Пхеньяне Александр Мацегора.
"Он встречается там со своими коллегами из КНДР, заместителем министра иностранных дел госпожой Чжа Сун Хи, которая курирует проблематику денуклеаризации в том числе. Он встречается со своим коллегой Си Хун Чхулем, который курирует двустороннюю тематику, и будет принят министром иностранных дел господином Ли Ён Хо", — заявил посол журналистам.
"Программа достаточно обширная, хотя он там будет находиться один полный рабочий день", — добавил он.