Захарова прокомментировала новости об эвакуации «Белых касок» из Сирии

Захарова отметила, что «Белые каски», «которые просто продали свои души за деньги и которые занимаются подрывной деятельностью в Сирии, провокациями и, конечно, подрывают доверие к гуманитарному движению в мире», в Сирии небезуспешно выполняли роль ударной силы в информационной войне против правительства Асада и России

«Именно за такого рода грязные услуги эти провокаторы удостоились перспективы быть принятыми на борт отчаливающего парохода западного вмешательства в дела суверенной Сирии. Кто знает, может быть, эти набившие руку специалисты по провокациям, фейкам и вбросам пригодятся при других обстоятельствах или в другом месте», — считает она.

Новости Сирии: Российские военные раздали три тонны гумпомощи в провинции Дейр-эз-Зор

Новости политики: Захарова объяснила смысл задержания россиянки Бутиной в США