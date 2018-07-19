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Захарова прокомментировала новости об эвакуации «Белых касок» из Сирии
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Захарова прокомментировала новости об эвакуации «Белых касок» из Сирии 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала появившуюся в информацию о том, что США хотят эвакуировать представителей действующей в Сирии организации «Белые каски» из страны.
Как писала «СП», президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе обсуждал возможность вывезти примерно тысячу членов «Белых касок» и их семьи на территорию Канады, Великобритании или Германии.
Захарова отметила, что «Белые каски», «которые просто продали свои души за деньги и которые занимаются подрывной деятельностью в Сирии, провокациями и, конечно, подрывают доверие к гуманитарному движению в мире», в Сирии небезуспешно выполняли роль ударной силы в информационной войне против правительства Асада и России.
«Именно за такого рода грязные услуги эти провокаторы удостоились перспективы быть принятыми на борт отчаливающего парохода западного вмешательства в дела суверенной Сирии. Кто знает, может быть, эти набившие руку специалисты по провокациям, фейкам и вбросам пригодятся при других обстоятельствах или в другом месте», — считает она.
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