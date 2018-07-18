Захарова прокомментировала новые обвинения во вмешательстве в выборы в США 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва считает попытками создать мнимую сенсацию новые заявления о вмешательстве России в выборы в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Создается впечатление, что ФБР вместо основных обязанностей выполняет откровенный политический заказ, отметила она.
"Исходит он (заказ — ред.), как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику, для чего периодически вбрасываются новые выдуманные сенсации о якобы, мнимом, придуманном российском вмешательстве в американские процессы", — заявила Захарова на брифинге.