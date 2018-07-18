Захарова прокомментировала новые обвинения во вмешательстве в выборы в США

Создается впечатление, что ФБР вместо основных обязанностей выполняет откровенный политический заказ, отметила она.

"Исходит он (заказ — ред.), как мы понимаем, от тех сил, которые продолжают нагнетать русофобскую истерику, для чего периодически вбрасываются новые выдуманные сенсации о якобы, мнимом, придуманном российском вмешательстве в американские процессы", — заявила Захарова на брифинге.