Пресс-конференция о продлении санкций ЕС. Видеотрансляция 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная вопросам межгосударственного партнерства и кооперации в условиях внешнего давления.
Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен и первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев расскажут о последствиях антироссийских санкций для Германии и всего Европейского союза, потенциале и перспективах развития российской промышленности, а также участии в VII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2018».
5 июля 2018 года Евросоюз принял решение о продлении секторальных санкции против России.