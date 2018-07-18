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Пресс-конференция о продлении санкций ЕС. Видеотрансляция
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Пресс-конференция о продлении санкций ЕС. Видеотрансляция 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная вопросам межгосударственного партнерства и кооперации в условиях внешнего давления.
Председатель партии «Альтернатива для Германии» Йорг Мойтен и первый вице-президент Союза машиностроителей Владимир Гутенев расскажут о последствиях антироссийских санкций для Германии и всего Европейского союза, потенциале и перспективах развития российской промышленности, а также участии в VII Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего — 2018».
5 июля 2018 года Евросоюз принял решение о продлении секторальных санкции против России.
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