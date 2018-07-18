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МИД назвал цель задержания Бутиной в США
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МИД назвал возможную цель задержания Бутиной в США 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
МИД РФ считает, что задержание в США россиянки Марии Бутиной имело своей целью минимизировать положительные итоги встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила в среду официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, ей вменяют в вину "сговор c целью работы агентом иностранного государства" без соответствующей регистрации при американском правительстве.
"Все это произошло непосредственно перед двусторонним саммитом в Хельсинки, явно с задачей минимизировать позитивный эффект от него и сделать это в максимально сжатые сроки. Такое впечатление, что кто-то взял часы, калькулятор и рассчитывал, когда нужно принять это решение об аресте Марии Бутиной для того, чтобы сделать все возможное для срыва итогов саммита, который состоялся между президентами РФ и США. Настолько это все подогнано по времени", — заявила Захарова на брифинге.
Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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