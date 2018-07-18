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Лавров отправится в Сингапур
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Лавров в начале августа посетит Сингапур для участия во встрече АСЕАН 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале августа посетит Сингапур, где примет участие во встрече АСЕАН. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По её словам, в настоящее время формируется график, поэтому о «точных датах и формате участия в тех или иных мероприятиях» будет сообщено позже.
«На встрече с главами внешнеполитических ведомств стран-членов АСЕАН акцент будет сделан на мерах по укреплению диалогового партнёрства с ассоциацией, приданию ему стратегического характера в соответствии с решениями Сочинского саммита Россия—АСЕАН 2016 года», — отметила дипломат.
Как подчеркнула Захарова, предполагается обсуждение широкого спектра вопросов практического взаимодействия в сферах антитеррора, чрезвычайного реагирования, образования, обеспечения безопасности ИКТ.
«Особое внимание имеется в виду уделить совместной работе по обеспечению стабильности в АТР, развитию взаимовыгодных связей асеановской «десятки» с ЕАЭС и ШОС», — добавила она.
Ранее сообщалось, что глава МИД Японии Таро Коно рассматривает возможность встречи со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо во время конференции министров иностранных дел стран АСЕАН в Сингапуре с 30 июля по 4 августа.
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