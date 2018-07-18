Лавров отправится в Сингапур

Лавров в начале августа посетит Сингапур для участия во встрече АСЕАН

По её словам, в настоящее время формируется график, поэтому о «точных датах и формате участия в тех или иных мероприятиях» будет сообщено позже.

«На встрече с главами внешнеполитических ведомств стран-членов АСЕАН акцент будет сделан на мерах по укреплению диалогового партнёрства с ассоциацией, приданию ему стратегического характера в соответствии с решениями Сочинского саммита Россия—АСЕАН 2016 года», — отметила дипломат.

Как подчеркнула Захарова, предполагается обсуждение широкого спектра вопросов практического взаимодействия в сферах антитеррора, чрезвычайного реагирования, образования, обеспечения безопасности ИКТ.

«Особое внимание имеется в виду уделить совместной работе по обеспечению стабильности в АТР, развитию взаимовыгодных связей асеановской «десятки» с ЕАЭС ШОС », — добавила она.