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Российский посол заявил о скором освобождении юга Сирии
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Российский посол заявил о скором освобождении юга Сирии 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Ликвидация террористических организаций на юге Сирии — это вопрос нескольких недель или даже дней, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак.
"Летом была начата контртеррористическая операция на юго-западе, которая успешно развивается и близка к завершению. Решение задачи ликвидации там террористических организаций — это уже вопрос, наверное, нескольких недель, а может даже дней. Потому что все идет очень быстро. Если удастся сохранить этот темп, то в обозримой перспективе Сирия может быть освобождена", — заявил Кинщак в эфире телеканала «Россия 24».
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