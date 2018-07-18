Российский посол заявил о скором освобождении юга Сирии

"Летом была начата контртеррористическая операция на юго-западе, которая успешно развивается и близка к завершению. Решение задачи ликвидации там террористических организаций — это уже вопрос, наверное, нескольких недель, а может даже дней. Потому что все идет очень быстро. Если удастся сохранить этот темп, то в обозримой перспективе Сирия может быть освобождена", — заявил Кинщак в эфире телеканала «Россия 24».