Трамп намерен продолжить общение с российской стороной 

Трамп, выступая перед журналистами накануне встречи с законодателями, заявил, что его общение со своим российским коллегой было интересным по целому ряду аспектов. Главный его итог, по мнению главы Белого дома, состоит в том, что Вашингтон начал процесс возобновления двусторонних отношений, «которых не было долгое время». Президент США отметил, что эти отношения уже начали улучшаться после встречи в столице Финляндии. По словам Трампа, он намерен продолжить диалог с Москвой.
Ранее он дал понять, что его встреча в Хельсинки с Владимиром Путиным проходила лучше, чем саммит НАТО.
Вместе с тем, отмечают наблюдатели, в самих Соединенных Штатах не стихает вал критики за тактику, выбранную Трампом на встрече в Хельсинки. Его предшественник на посту президента Барак Обама, совершающий турне по югу Африки, назвал «поведение Трампа катастрофой». А некоторые законодатели на встрече в Белом доме угрожали «действиями в конгрессе, чтобы наказать Москву и оказать поддержку разведывательным службам США».
Но не все политики рассердились на поведение президента в Хельсинки, отмечает Reuters. «Президент поступил хорошо, встретившись с Путиным», — сказал влиятельный сенатор Рэнд Пол в интервью программе This Morning на канале CBS, в ответ получив слова признательности от Трампа в его Twitter-аккаунте.
Президент США также выразил искреннее удивление той лавиной критики, которая захлестнула некоторых политиков и СМИ. «Он ушел с пресс-конференции в Хельсинки, не подозревая, что его замечания вызовут огненную бурю», — констатирует CNN.