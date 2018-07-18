Владимир Путин стал победителей первой двусторонней встречи с Дональдом Трампом. Как считает глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая, главная задача (восстановление диалога с Вашингтоном) была достигнута.
«Либерасьон»: Чего добилась Россия по итогам встречи Трампа и Путина?
Татьяна Становая: Путин делает ставку на долгосрочную перспективу. Никто в Кремле не ждал конкретных подвижек. Две задачи российской власти и лично Путина заключались в следующем: возобновить диалог и очертить основные направления для серьезного разговора. Россия может сказать, что добилась успеха, однако этот успех хрупок и обратим. Не стоит заблуждаться на тот счет, что президент США не даст задний ход по возвращении в Вашингтон. Так, например, это уже было в прошлом году, когда Россия и Америка заявили в Гамбурге о формировании совместного центра по кибербезопасности. Прилетев обратно, Трамп изменил мнение. Таким образом, Трамп вовсе не является для Кремля надежным партнером, с которым можно заключать стабильные соглашения по стратегическим вопросам. В любом случае, самым важным было восстановить диалог на уровне глав государств. Существующие в настоящий момент контакты, в частности в военной сфере, носят слишком локальный характер и не касаются важных вопросов, таких как сферы влияния, мирный процесс, судьба Башара Асада и т.д.
— Раз Кремль не строит иллюзий насчет Трампа, существуют ли попытки обойти его и установить другие дипломатические контакты?
— Трамп все еще остается главным козырем России в США. Вопрос не в том, находится ли он на стороне России или нет. Главное — это его антисистемный характер. Это рушит единую западную позицию и всю традиционную логику. Путин знает, что не может дискутировать с Западом, который противопоставляет ему единое и жесткое сопротивление. Поэтому его объективная задача в том, чтобы ослабить давление Запада и его политику сдерживания, которая наносит ущерб России как во внутреннем, так и во внешнем плане.
— В таком случае, на какие конкретно подвижки в сотрудничестве с Вашингтоном может рассчитывать Москва помимо возобновления диалога?
— Если конкретнее, Россия не в силах добиться от Трампа того, что ей нужно по таким вопросам как Украина, Крым, Сирия и санкции.
— Играет ли на руку Кремлю гнев в США после заявлений президента, которого в том числе обвинили в предательстве?
— Мне кажется, никто в Москве не ждал такой реакции. Кроме того, обвинения в адрес 12 агентов ГРУ были восприняты в России как удар ножом в спину. В Кремле говорят не «Путин проведет встречу с Трампом», а «две сверхдержавы займутся, наконец, международным порядком». И тут часть американской элиты (в Москве не считают, что она представляет Америку) наносит Трампу удар в спину и не дает урегулировать важнейшие вопросы. Думаю, в Кремле недооценили возможную реакцию американцев на слова Трампа. России следовало бы принять меры предосторожности и не ставить его в такое уязвимое положение. При этом в Кремле считают, что спасать шкуру президента США — не их дело. Там убеждены, что волна подозрений насчет российского вмешательства в конечном итоге спадет. Особенно послед ноябрьских довыборов, от которых Россия будет показательно держаться в стороне, и все это увидят. Путин наверняка пообещал что-то в этом духе.