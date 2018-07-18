Для Кремля Трамп — ненадежный партнер

«Либерасьон»: Чего добилась Россия по итогам встречи Трампа и Путина?

Татьяна Становая: Путин делает ставку на долгосрочную перспективу. Никто в Кремле не ждал конкретных подвижек. Две задачи российской власти и лично Путина заключались в следующем: возобновить диалог и очертить основные направления для серьезного разговора. Россия может сказать, что добилась успеха, однако этот успех хрупок и обратим. Не стоит заблуждаться на тот счет, что президент США не даст задний ход по возвращении в Вашингтон. Так, например, это уже было в прошлом году, когда Россия и Америка заявили в Гамбурге о формировании совместного центра по кибербезопасности. Прилетев обратно, Трамп изменил мнение. Таким образом, Трамп вовсе не является для Кремля надежным партнером, с которым можно заключать стабильные соглашения по стратегическим вопросам. В любом случае, самым важным было восстановить диалог на уровне глав государств. Существующие в настоящий момент контакты, в частности в военной сфере, носят слишком локальный характер и не касаются важных вопросов, таких как сферы влияния, мирный процесс, судьба Башара Асада и т.д.

— Раз Кремль не строит иллюзий насчет Трампа, существуют ли попытки обойти его и установить другие дипломатические контакты?

— Трамп все еще остается главным козырем России в США. Вопрос не в том, находится ли он на стороне России или нет. Главное — это его антисистемный характер. Это рушит единую западную позицию и всю традиционную логику. Путин знает, что не может дискутировать с Западом, который противопоставляет ему единое и жесткое сопротивление. Поэтому его объективная задача в том, чтобы ослабить давление Запада и его политику сдерживания, которая наносит ущерб России как во внутреннем, так и во внешнем плане.

— В таком случае, на какие конкретно подвижки в сотрудничестве с Вашингтоном может рассчитывать Москва помимо возобновления диалога?

Крым, — Если конкретнее, Россия не в силах добиться от Трампа того, что ей нужно по таким вопросам как Украина Сирия и санкции.

— Играет ли на руку Кремлю гнев в США после заявлений президента, которого в том числе обвинили в предательстве?