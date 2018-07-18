Ещё
Владимир Путин отметил достижения и урбанистические решения парка «Зарядье»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Путин отметил достижения и урбанистические решения парка «Зарядье» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский урбанистический форум-2018 пройдет с 17 по 22 июля.
Во время выступления президента России Владимира Путина на Московском урбанистическом форуме-2018, он отметил достижения и урбанистические решения московского парка «Зарядье».
— Наш форум проходит в парке «Зарядье», здесь собраны самые передовые достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства. В том числе концертный зал, где мы находимся, где проходит наша встреча. Думаю, он может считаться по праву сегодня одним из лучших в Европе, — заявил Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что факт того, что форум проводится в столице, является закономерным. По его словам, современная Москва является огромной площадкой для творчества и осуществления архитектурных замыслов.
Корреспондент «Вечерней Москвы» находится на месте событий, подробности читайте в полной версии на сайте.
Напомним, что форум стартовал во вторник, 17 июля. Его открыл мэр Москвы Сергей Собянин. За два дня в рамках этого мероприятия запланированы выступления более 300 спикеров (по теме…).
Вечерняя Москва: последние новости
Рекордное количество зрителей смотрело матч между сборными Франции и Хорватии Владимир Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца 2019 года Сергей Собянин открыл Московский урбанистический форум-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»89
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии361
У Крымского моста появится конкурент82
Украина присвоила четыре санатория в Крыму127
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение