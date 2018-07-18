Владимир Путин отметил достижения и урбанистические решения парка «Зарядье» 

Московский урбанистический форум-2018 пройдет с 17 по 22 июля.
Во время выступления президента России Владимира Путина на Московском урбанистическом форуме-2018, он отметил достижения и урбанистические решения московского парка «Зарядье».
— Наш форум проходит в парке «Зарядье», здесь собраны самые передовые достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства. В том числе концертный зал, где мы находимся, где проходит наша встреча. Думаю, он может считаться по праву сегодня одним из лучших в Европе, — заявил Владимир Путин.
Российский лидер подчеркнул, что факт того, что форум проводится в столице, является закономерным. По его словам, современная Москва является огромной площадкой для творчества и осуществления архитектурных замыслов.
Корреспондент «Вечерней Москвы» находится на месте событий, подробности читайте в полной версии на сайте.
Напомним, что форум стартовал во вторник, 17 июля. Его открыл мэр Москвы Сергей Собянин. За два дня в рамках этого мероприятия запланированы выступления более 300 спикеров (по теме…).