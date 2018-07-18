Владимир Путин отметил достижения и урбанистические решения парка «Зарядье»

Московский урбанистический форум-2018 пройдет с 17 по 22 июля.

Во время выступления президента России Владимира Путина на Московском урбанистическом форуме-2018, он отметил достижения и урбанистические решения московского парка «Зарядье».

— Наш форум проходит в парке «Зарядье», здесь собраны самые передовые достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства. В том числе концертный зал, где мы находимся, где проходит наша встреча. Думаю, он может считаться по праву сегодня одним из лучших в Европе, — заявил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что факт того, что форум проводится в столице, является закономерным. По его словам, современная Москва является огромной площадкой для творчества и осуществления архитектурных замыслов.

Корреспондент «Вечерней Москвы» находится на месте событий, подробности читайте в полной версии на сайте.