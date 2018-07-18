Ещё
ЕС намерен ввести новые списки в рамках санкций из-за Крымского моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"
В США подготовили санкции из-за "Северного потока-2"

ЕС намерен ввести новые списки в рамках санкций из-за Крымского моста 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: Украина.ру
БРЮССЕЛЬ, 18 июл — РИА Новости. ЕС согласовывает новые списки в рамках ограничительных мер в связи со строительством Крымского моста, сообщил РИА Новости в среду источник в структурах ЕС.
"Новые списки по ограничительным мерам в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были согласованы послами ЕС на заседании комитета постпредов стран ЕС в среду", — сказал источник, отвечая на вопрос, могут ли в ЕС подтвердить сообщения о возможном расширении санкционного списка из-за строительства моста через Керченский пролив.
"Это решение должно быть подтверждено Советом ЕС на более позднем этапе", — уточнил источник.
Ранее на саммите ЕС-Украина 9 июля глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС продолжит выступать за полное выполнения Минских соглашений и придерживаться санкционной политики, в том числе после проведения выборов в Крыму и строительства моста через Керченский пролив.
По его словам, «список визовых запретов был расширен после проведения президентских выборов на полуострове и строительства моста через Керченский пролив без согласия Украины».
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Азовское море предложили заминировать141
Претензии к самолету Путина и другие события дня7
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры253
Россиянам дадут еще один выходной251
Российский олигарх чудом сбежал от британских спецслужб45
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение