ЕС намерен ввести новые списки в рамках санкций из-за Крымского моста

БРЮССЕЛЬ , 18 июл — РИА Новости ЕС согласовывает новые списки в рамках ограничительных мер в связи со строительством Крымского моста, сообщил РИА Новости в среду источник в структурах ЕС.

"Новые списки по ограничительным мерам в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины , были согласованы послами ЕС на заседании комитета постпредов стран ЕС в среду", — сказал источник, отвечая на вопрос, могут ли в ЕС подтвердить сообщения о возможном расширении санкционного списка из-за строительства моста через Керченский пролив.

"Это решение должно быть подтверждено Советом ЕС на более позднем этапе", — уточнил источник.

Ранее на саммите ЕС-Украина 9 июля глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС продолжит выступать за полное выполнения Минских соглашений и придерживаться санкционной политики, в том числе после проведения выборов в Крыму и строительства моста через Керченский пролив.

По его словам, «список визовых запретов был расширен после проведения президентских выборов на полуострове и строительства моста через Керченский пролив без согласия Украины».