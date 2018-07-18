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СМИ: Трамп восемь раз просил о встрече с Роухани во время его последнего визита в США
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СМИ: Трамп восемь раз просил о встрече с Роухани во время его последнего визита в США 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 18 июля. Президент США Дональд Трамп восемь раз приглашал своего иранского коллегу Хасана Роухани на встречу в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в сентябре 2017 года во время его последнего визита в Нью-Йорк. Об этом заявил в среду глава канцелярии иранского лидера Махмуд Ваези, передает агентство Mehr.
"Во время последнего визита Роухани в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН Трамп восемь раз обращался к иранской делегации с просьбой о встрече с президентом", — сказал Ваези.
Как сообщало в октябре прошлого года агентство Fars со ссылкой на иранского аналитика Махди Фазаэли, приглашение прозвучало буквально на следующий день после антииранского выступления американского президента в ООН. Фазаэли рассказал, что французский лидер Эмманюэль Макрон пытался выступить посредником и убедить Роухани принять это приглашение, но потерпел неудачу. По словам аналитика, США уже неоднократно выступают с подобной инициативой.
Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми подтвердил слова аналитика, указав, что «американская сторона выразила желание провести встречу на высшем уровне, но иранский президент отверг ее». В то же время Гасеми опроверг посреднические усилия Макрона, заявив, что «информация, касающаяся французского президента, некорректна».
Выступая с трибуны ООН в сентябре прошлого года, Дональд Трамп назвал Иран «страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос». 8 мая Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.
В понедельник руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран готов развивать отношения со всеми странами, кроме США.
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