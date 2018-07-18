МИД обеспокоен задержанием Бутиной в США

"Мы, мягко говоря, с тревогой восприняли сообщения об аресте 15 июля в США российской гражданки", — сообщила Захарова в ходе брифинга.

Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, ей вменяют в вину «сговор c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве.