МИД обеспокоен задержанием Бутиной в США 

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва обеспокоена задержанием в США россиянки Марии Бутиной, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Мы, мягко говоря, с тревогой восприняли сообщения об аресте 15 июля в США российской гражданки", — сообщила Захарова в ходе брифинга.
Бутина, проживающая в Вашингтоне, была задержана 15 июля, ей вменяют в вину «сговор c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве.