Пушков: на саммите в Хельсинки «решаются судьбы мира»

"Смешно вспоминать глупости Обамы и иже с ним о России как несильной «региональной державе». Внимание всего мира приковано сегодня к Хельсинки и всем кристально ясно: между Россией и США решаются судьбы мира", — написал Пушков.

Также сенатор подчеркнул, что в Хельсинки в данный момент «встречаются лидеры ведущих держав планеты».