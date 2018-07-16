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Пушков: на саммите в Хельсинки «решаются судьбы мира»
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Пушков: на саммите в Хельсинки «решаются судьбы мира» 

Газета.Ru 16 июля 2018
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что на переговорах президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом «решаются судьбы мира». Об этом Пушков написал в своем твиттере.
Член Совфеда отметил, что внимание мировых СМИ к проходящей в столице Финляндии встрече опровергает утверждение бывшего президента США Барака Обамы о том, что Россия — это несильная «региональная держава».
"Смешно вспоминать глупости Обамы и иже с ним о России как несильной «региональной державе». Внимание всего мира приковано сегодня к Хельсинки и всем кристально ясно: между Россией и США решаются судьбы мира", — написал Пушков.
Также сенатор подчеркнул, что в Хельсинки в данный момент «встречаются лидеры ведущих держав планеты».
Ранее сообщалось, что Пушков назвал обладателя «сильных карт» на проходящем в Хельсинки саммите Путина и Трампа. Причем экс-посол США в России Майкл Макфол заявил о своем согласии с российским политиком.
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