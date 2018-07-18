«Это ритуальная фраза»: российский эксперт о вступлении Грузии в НАТО

«Это не более, чем ритуальная фраза. Как говорят сами представители альянса про ту же Украину , «в понедельник мы их примем, а во вторник окажемся в состоянии войны с Россией , когда украинцы пойдут отвоевывать Крым », — заявил российский офицер запаса.

С Грузией похожая ситуация. НАТО не может сказать напрямую, что не примет республику в альянс, так как «для них это потеря лица», — заключил Евгений Бужинский.