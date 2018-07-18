Ещё
«Это ритуальная фраза»: российский эксперт о вступлении Грузии в НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Это ритуальная фраза»: российский эксперт о вступлении Грузии в НАТО 

360tv.ru 54 минуты назад
Председатель совета ПИР‐центра, генерал‐лейтенант запаса Евгений Бужинский прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Грузия станет членом Североатлантического Альянса. Об этом сообщила газета «АиФ».
«Это не более, чем ритуальная фраза. Как говорят сами представители альянса про ту же Украину, «в понедельник мы их примем, а во вторник окажемся в состоянии войны с Россией, когда украинцы пойдут отвоевывать Крым», — заявил российский офицер запаса.
С Грузией похожая ситуация. НАТО не может сказать напрямую, что не примет республику в альянс, так как «для них это потеря лица», — заключил Евгений Бужинский.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, что его страна станет членом альянса. Об этом генсек заявил на пресс‐конференции саммита НАТО в Брюсселе.
360tv.ru: последние новости
Российским «Кортежем» заинтересовались иностранцы Жириновский призвал ЕС заплатить за коммунизм в России Суеверный Макрон отказался назвать победителя ЧМ‐2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США410
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии388
Украина присвоила четыре санатория в Крыму142
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи121
Повесившая ребенка няня-украинка осталась на свободе
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
00:37
Россиянам могут добавить два выходных
Общество
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение