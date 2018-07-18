«Это ритуальная фраза»: российский эксперт о вступлении Грузии в НАТО 

Председатель совета ПИР‐центра, генерал‐лейтенант запаса Евгений Бужинский прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Грузия станет членом Североатлантического Альянса. Об этом сообщила газета «АиФ».
«Это не более, чем ритуальная фраза. Как говорят сами представители альянса про ту же Украину, «в понедельник мы их примем, а во вторник окажемся в состоянии войны с Россией, когда украинцы пойдут отвоевывать Крым», — заявил российский офицер запаса.
С Грузией похожая ситуация. НАТО не может сказать напрямую, что не примет республику в альянс, так как «для них это потеря лица», — заключил Евгений Бужинский.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал президенту Грузии Георгию Маргвелашвили, что его страна станет членом альянса. Об этом генсек заявил на пресс‐конференции саммита НАТО в Брюсселе.