Есть ли жизнь после Трампа?

Для нынешних руководителей Украины антитрамповская вакханалия должна звучать как божественная музыка, возвращающая некоторую надежду на то, что их не отдали со всеми потрохами на съедение руководителю России

А между тем, именно так и выглядела ситуации в ответах Владимира Путина на итоговой пресс-конференции. Трамп вообще об Украине не сказал ни единого слова, предоставив своему российскому коллеге отвечать на вопросы по этой теме за двоих. Наверно, наиболее важный момент — это триумфальная актуализация Минских соглашений, которые в Киеве уже давно трактуются как чистое зло. Российский президент сказал, что стороны (имея в виду себя и своего американского собеседника) согласились с необходимостью выполнения минских договоренностей, которые в свою очередь являются ключом к разрешению украинского кризиса. Трамп не счел нужным скорректировать ответ, он просто промолчал, выразив таким образом согласие со сказанным. Возможно, ему просто не хотелось что-то говорить об этой проблеме в виду ее сомнительности, второстепенности и токсичности для американо-российских отношений.

Итак, ребята, лидеры двух крупнейших ядерных держав все уже решили. Вы думали, что сдали минский процесс в архив на веки вечные, а он снова дамокловым мечом завис над вашими головами. И двадцать минут разговора Поршенко с Трампом в Брюсселе ничему благоприятному не способствовали, несмотря на то, что украинский президент живописал главе США , как вынужден ежедневно отбиваться от атакующих его агентов ФСБ

То есть позиция украинских властей вообще не учитывалась, когда речь зашла про конфликт на Украине. Ну, или была пренебрежительно проигнорирована американской стороной. Ни слова, ни полслова о любимых Порошенко миротворцах ООН

Кстати, спецпредставителю Госдепартамента Курту Волкеру , который недавно вообще охарактеризовал Минск-2, как предельно деструктивное соглашение, назвав его договором о разделе Украины, есть смысл задуматься после Хельсинки о своем соответствии занимаемой должности. В любом случае, вырулив к минскому процессу, а не к мантрам об агрессии, которые сохраняют высокое хождение и определенную стоимость на Западе, участники беседы показали, что Украина — это слишком ничтожный повод, чтобы ставить в зависимость от него планетарные порядок и безопасность.

Второй момент, который должен был привести в отчаяние тех, кто из Киева следил за ходом пресс-конференции, связан с проектом «Северный поток —2», преданный украинскими чиновниками и политиками анафеме и бичуемый на всех западных площадках. Трамп , зарекомендовавший себя как последовательный и агрессивный противник прокладки нового маршрута доставки российского газа в Европу, в этом вопросе должен был проявить непреклонность и заявить о своем принципиальном несогласии с позицией Владимира Путина. Вместо этого, президент России говорит о прокачке углеводородов по еще не построенной трубе как о решенном деле, а также увязывает сохранение транзита через украинскую ГТС со снятием претензий к «Гапзпрому» со стороны «Нафтогаза» Стокгольме . И опять Трамп хранит невозмутимое молчание, давая понять, что опровергать ему нечего.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Такого удара в спину, я думаю, в украинской столице не ожидали. Если возвращение на сцену Минских соглашений еще как-то можно было пережить, поскольку в киевской трактовке договор путем мошеннической подмены превращается в свою противоположность. Заменить подлинный документ обманкой Киев пытался многократно и в принципе, если его принудят вернуться к исходным позициям, он вновь возьмется за старое, настаивая на изменения порядка исполнения пунктов Комплекса мер. Но «Северный поток — 2» — это гвоздь в крышку гроба: Украине косвенным образом предписано отказаться от исков к России и признать строительство трубопровода неотменяемой реальностью, данной в ощущениях.

Единственный вопрос, по которому американский лидер не отошел от общей позиции Запада — это Крым . Но опять-таки расхождение в мнениях по данной теме описал Владимир Путин и сделал он это в крайне пренебрежительной манере. Судите сами: он сказал, что Трамп считает присоединение полуострова аннексией, а мы полагаем, что решение было принято в соответствии со всеми нормами демократии и для нас этот вопрос закрыт. Уже после, в интервью телеканалу Fox News российский лидер указал на то, что после этих слов предмет обсуждения был исчерпан. То есть, по сути, было сказано: «Вы там думайте себе, что хотите, а мы считаем свои действия верными и говорить здесь не о чем». «Ага, ну ладно», — как бы ответил собеседник.

Трамп, конечно, может изменить свои оценки и подходы, как он уже признал ошибкой свое утверждение о том, что не видит причин, по которым Россия могла бы вмешаться в ход американских выборов в 2016 году. Но то, как украинский вопрос, был представлен на пресс-конференции, показывает, насколько мало дорожит президент США этим мусорным активом, как легко он может обменять его на что угодно. У Киева нет отныне оснований считать себя «младшим партнером Вашингтона». Судьбу Украины решают реальные геополитические игроки, а политических пигмеев нет смысла привлекать даже для консультаций.

Впрочем, украинским властителям не впервые со всего размаху впечатываться физиономией в грязь. Каждый раз они умудряются после очередного фиаско заявить о собственных победах и открывающихся в виду их достижения блистательных перспектив. Надо полагать, и после Хельсинки заминка будет не слишком продолжительной. Тем более, на фоне того глобального остракизма, которому подвергли президента США и дома, и в Европе представители глобалистских элит и медиа, легко сохранить важность и осанку, глубокомысленно поднимая палец и тихонько пришептывая, чтобы хозяин Белого дома не расслышал: «Во-во — мы же говорили».