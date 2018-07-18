В Киеве заявили о «создании» украинцами газовой отрасли России

"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают", — заявил Ехануров, комментируя ситуацию с поставками российского газа через Украину.