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«Поразиться изменениям»: в первом полугодии в Крым приехало 600 тыс. украинцев
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«Поразиться изменениям»: в первом полугодии в Крым приехало 600 тыс. украинцев 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. За первые шесть месяцев 2018 года около 600 тыс. человек прибыли в Крым с Украины. Об этом в среду со ссылкой на данные правоохранителей сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.
"Около 15 тысяч человек с Украины пересекают границу (с Крымом — ред.) ежедневно. Более 600 тыс. (человек пересекли со стороны Украины границу с Крымом — ред.) за первое полугодие этого года, что в полтора раза больше, чем в 2017 году", — уточнил министр на расширенном заседании мониторинговой группы Общественной палаты РК по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму.
По его словам, это свидетельствует о том, что вопреки работе украинских СМИ, которые нагнетают обстановку на полуострове, люди сами едут на отдых в Крым, чтобы «поразиться изменениям, которые происходят здесь».
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале июля в Сети появилось письмо министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадима Чернышева в адрес главы Мининформполитики Украины Юрия Стеця с намерениями сорвать курортный сезон в Крыму при помощи подконтрольных властям СМИ и блогерам.
РИА Новости Крым: последние новости
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