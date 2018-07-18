«Поразиться изменениям»: в первом полугодии в Крым приехало 600 тыс. украинцев

"Около 15 тысяч человек с Украины пересекают границу (с Крымом — ред.) ежедневно. Более 600 тыс. (человек пересекли со стороны Украины границу с Крымом — ред.) за первое полугодие этого года, что в полтора раза больше, чем в 2017 году", — уточнил министр на расширенном заседании мониторинговой группы Общественной палаты РК по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации , проживающим в Крыму.

По его словам, это свидетельствует о том, что вопреки работе украинских СМИ, которые нагнетают обстановку на полуострове, люди сами едут на отдых в Крым, чтобы «поразиться изменениям, которые происходят здесь».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в начале июля в Сети появилось письмо министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Вадима Чернышева в адрес главы Мининформполитики Украины Юрия Стеця с намерениями сорвать курортный сезон в Крыму при помощи подконтрольных властям СМИ и блогерам.