«Врагов Крыма» внесли в список

Составлен список «крымоненавистников»

Общественная палата Крыма создала «крымское досье», в котором оказались политик, артисты, журналисты, которые публично не признают российский статус полуострова, сообщил председатель палаты Григорий Иоффе

По его словам, список будет регулярно дополняться. Людей, попавших в «досье», Иоффе назвал «крымоненавистниками», пишет «Коммерсант».

По словам зампреда Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, этот список нужен для информирования жителей полуострова о том, как к ним относятся различные политические и общественные деятели.

Форманчук отметил, что люди, назвавшие воссоединение России и Крыма «аннексией, оккупацией», не уважают выбор крымчан, сделанный ими на референдуме.

«Значит, не уважают самих крымчан. Мы считаем, что простые люди вправе знать, кто к ним так относится», — сказал Форманчук.

Список опубликуют на сайте Общественной палаты Крыма. Кроме имен и фамилий в нем также опубликуют ссылки на цитаты о Крыме, ставшие причиной попадания в «крымское досье».

При этом Форманчук подчеркивает, что это не аналог украинского сайта «Миротворец» — информацию не собираются передавать в правоохранительные органы , не будут публиковать и адреса и иные личные данные людей.