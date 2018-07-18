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«Врагов Крыма» внесли в список
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Составлен список «крымоненавистников» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общественная палата Крыма создала «крымское досье», в котором оказались политик, артисты, журналисты, которые публично не признают российский статус полуострова, сообщил председатель палаты Григорий Иоффе.
По его словам, список будет регулярно дополняться. Людей, попавших в «досье», Иоффе назвал «крымоненавистниками», пишет «Коммерсант».
Иоффе сообщил, что в списке находятся бывший вице-премьер Крыма Андрей Сенченко, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова (экс-министр экономики Крыма), экс-премьер Крыма, бывший депутат Верховной рады Сергей Куницын, ректор открытого в Киеве после 2014 года Таврического национального университета Владимир Казарин, несколько украинских журналистов. Кроме того, в нем оказались и россияне: певец Андрей Макаревич, актрисы Лия Ахеджакова и Ада Роговцева, актер Михаил Ефремов, писатель Григорий Чхартишвили (Борис Акунин).
По словам зампреда Общественной палаты Крыма Александра Форманчука, этот список нужен для информирования жителей полуострова о том, как к ним относятся различные политические и общественные деятели.
Форманчук отметил, что люди, назвавшие воссоединение России и Крыма «аннексией, оккупацией», не уважают выбор крымчан, сделанный ими на референдуме.
«Значит, не уважают самих крымчан. Мы считаем, что простые люди вправе знать, кто к ним так относится», — сказал Форманчук.
Список опубликуют на сайте Общественной палаты Крыма. Кроме имен и фамилий в нем также опубликуют ссылки на цитаты о Крыме, ставшие причиной попадания в «крымское досье».
При этом Форманчук подчеркивает, что это не аналог украинского сайта «Миротворец» — информацию не собираются передавать в правоохранительные органы, не будут публиковать и адреса и иные личные данные людей.
Напомним, на Украине существует «белый список» артистов, которые поддерживают позицию Киева и которым следует оказывать «максимальное содействие» в стране. В нем фигурируют люди, оказавшиеся в том числе в «крымском досье» — Андрей Макаревич, Лия Ахеджакова и другие.
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