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Путин на совещании с послами РФ уделит особое внимание вопросам глобальной безопасности
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Путин на совещании с послами РФ уделит особое внимание вопросам глобальной безопасности 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 18 июля. Путин на совещании с послами РФ 19 июля уделит особое внимание вопросам глобальной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом — Кремль.
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