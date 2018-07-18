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Путин на совещании с послами РФ уделит особое внимание вопросам глобальной безопасности
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Путин на совещании с послами РФ уделит особое внимание вопросам глобальной безопасности
ТАСС
2 часа назад
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ТАСС
, 18 июля. Путин на совещании с послами
РФ
19 июля уделит особое внимание вопросам глобальной безопасности и стабильности, борьбы с терроризмом — Кремль.
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