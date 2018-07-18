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«Нафтогаз» не готов смешивать транзит и Стокгольмский арбитраж
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«Нафтогаз» не готов смешивать транзит и Стокгольмский арбитраж 

Украина.ру 47 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы не видим в этом смысла. Теоретически мы могли бы это рассмотреть с какими-то другими контрагентами, но мы слишком хорошо знаем "Газпром" и помним историю переговоров 2014 года. Мы именно потому и оказались в арбитраже, что не смогли прийти к мировому соглашению», — рассказал он.
Он заявил, что увязывание этих двух тем и их обсуждение в трехстороннем формате является потерей времени для представителей ЕС.
«И сейчас, когда «Газпром» проиграл и хочет говорить о мировом соглашении, это просто трата времени. Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров, и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2», — отметил Коболев.
Ранее на встрече с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил, что транзит газа по Украине может быть продолжен. Однако для этого необходимо выполнить одно условие.
«Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — указал Путин.
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