«Нафтогаз» не готов смешивать транзит и Стокгольмский арбитраж

«Мы не видим в этом смысла. Теоретически мы могли бы это рассмотреть с какими-то другими контрагентами, но мы слишком хорошо знаем "Газпром" и помним историю переговоров 2014 года. Мы именно потому и оказались в арбитраже, что не смогли прийти к мировому соглашению», — рассказал он.

Он заявил, что увязывание этих двух тем и их обсуждение в трехстороннем формате является потерей времени для представителей ЕС

«И сейчас, когда «Газпром» проиграл и хочет говорить о мировом соглашении, это просто трата времени. Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту, и мы точно не готовы это делать в трехстороннем формате, теряя время наших партнеров, и давая возможность говорить, что мы о чем-то договариваемся, пока они будут готовить плацдарм для «Северного потока-2», — отметил Коболев.