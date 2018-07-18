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Жириновский предложил забрать у ЕС 1 трлн евро
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Жириновский предложил подать иск к ЕС за строительство коммунизма в России 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил подать иск к Евросоюзу в размере 1 триллиона евро за использование территории России для проведения эксперимента по строительству коммунизма.
"Предлагаем предъявить иск к Евросоюзу заплатить русскому народу за то, что территория России была использована для проведения эксперимента по строительству коммунизма, который привел к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку", — сказал Жириновский журналистам.
"Сумму иска мы определяем в 1 триллион евро", — подчеркнул политик.
Он пояснил, что в западных странах распространена практика защиты интересов, в том числе имущественных, в судах. По его мнению, Россия должна пойти этим же путем.
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