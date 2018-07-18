Жириновский предложил забрать у ЕС 1 трлн евро

Жириновский предложил подать иск к ЕС за строительство коммунизма в России

"Предлагаем предъявить иск к Евросоюзу заплатить русскому народу за то, что территория России была использована для проведения эксперимента по строительству коммунизма, который привел к несчастливым жертвам, краху устоев и моральному упадку", — сказал Жириновский журналистам.

"Сумму иска мы определяем в 1 триллион евро", — подчеркнул политик.

Он пояснил, что в западных странах распространена практика защиты интересов, в том числе имущественных, в судах. По его мнению, Россия должна пойти этим же путем.