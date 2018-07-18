«А теперь Порошенко»: Будущее Украины после встречи Путин-Трамп

Об «украинском вопросе» на пресс-конференции после встречи двух президентов говорили мало. И это не салучайно. Владимир Путин в очередной раз подчеркнул необходимость выполнения Минских соглашений и прозрачно намекнул на подконтрольность украинских властей США

«При обсуждении внутриукраинского кризиса обратили внимание на важность добросовестной реализации Минских договоренностей. США могли бы решительней настаивать на этом и настраивать украинское руководство на эту работу», — сказал Путин.

Также от журналистов прозвучал вопрос о Крыме , на что российский президент пояснил: Трамп считает присоединение полуострова к России незаконным, но у российских властей — противоположная точка зрения и в целом для России этот вопрос закрыт.

Смена политики США по Украине

Встречи Трампа с Путиным в Киеве ждали с большой тревогой. Порошенко для Трампа — не «свой». Украинский президент приходил к власти при Обаме, которого нынешний глава Белого дома постоянно и со смаком критикует. Фактически, и Порошенко Трамп может воспринимать как часть неприятного наследия предшественника.

Перед встречей в Хельсинки Трамп уходил от прямых ответов на вопросы о принадлежности Крыма и не заявлял прямой поддержки Украине, что в последние годы делал американский истеблишмент. Более того, Трамп нередко высказывался об Украине с раздражением. Все это беспокоило украинские власти. Конечно, они традиционно отрапортовали, что Порошенко встречался с Трампом на саммите НАТО и даже дал ему инструкции, как разговаривать и вести себя с Путиным. Но всерьез об этих заявлениях пытались говорить разве что лояльные к администрации украинского президента эксперты.

Те же, кто обязательствами с Банковой (здесь в Киеве находится здание администрации президента ) не связан, сходятся во мнении, что решать судьбу Украины будут именно в Вашингтоне и Москве . Или на совместных встречах представителей США и России.

И здесь лед, похоже, тронулся.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Трамп готов обсуждать

Вопрос Украины — один из множества накопившихся между США и Россией противоречий. Американские власти не скрывали поддержки Киева в конфликте на Донбассе, общей линии на «отрыв» Украины от России. Но и в Москве давали понять, что не допустят перехода Украины под фактический протекторат США.

По сути, решение «украинского вопроса» — важный ключ к урегулированию отношений между странами. Однако при Обаме и «кураторах» Украины Джо Байдене Виктории Нуланд США не шли на компромиссы, только нагнетая антироссийскую риторику.

Сейчас же Трамп дает понять, что готов обсуждать Украину среди других вопросов — Сирии Ирана , программы вооружений и пр.

Опасность для украинской власти

Компромисс между Россией и США по Украине возможен только при условии смены власти в Киеве. Для Порошенко и «партии войны» даже попытка публичного примирения с Москвой будет означать политическое самоубийство. На это они не пойдут.

Но если США при Трампе в рамках общих договоренностей с Россией действительно решать «разменять» вопрос влияния на Украину, они наверняка сделают ставку на других людей, которые устроят и Москву.

Конечно, это не будет явно пророссийская партия или лидер — в условиях нынешней антироссийской истерии в стране и отутюженного пропагандой информационного пространства к власти может прийти умеренный кандидат. Такой, при котором Украина реально выполнит Минские соглашения, пойдет на амнистию для участников конфликта на Донбассе и особый статус для региона.

А Петр Порошенко, грезящий о втором президентском сроке, при этом становится препятствием для договоренностей США с Россией. Ему «компромисс от Трампа» грозит потерей власти, опасностью для бизнес-империи и даже возможными уголовными преследованиями.

Но что плохо для власти, то хорошо для страны. Уход «ястребов» из высоких кабинетов в Киеве откроет путь к окончанию войны на Донбассе, чего хочет большинство населения Украины.

«Гигантская драма Порошенко»

Итоги встречи Путина и Трампа стали для Порошенко гигантской драмой, считает экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров . И украинский президент начал срочно действовать.

«Не откладывая, буквально в этот же день встречи Трамп — Путин, в ночном эфире телешоу «Свобода слова» Президент эмоционально доказывал: «Базируясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит, в том числе, и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США». Как раз с этим никто и не спорит. Вот только налаживать это конструктивное взаимодействие с Западом, судя по всему, придется другим украинским политическим лидерам», — отметил Гончаров.

Украина на распутье

Сейчас сценарий «мягкой» смены власти в Украине, путем выборов нового президента в 2019 году, кажется самым реалистичным. Закончится война на Донбассе. Прекратится публичная вражда властей с Россией. Появится шанс восстановить экономику и спасти социальную сферу после целого ряда реформ.

Потому что доводить Украину до распада не выгодно, в первую очередь, Европе и России. Беженцы, содержание проблемных территорий, разгул криминала и расцвет серо-черных экономических зон поблизости явно не входят в список желаний Москвы и Евросоюза . Для Америки же это станет крахом собственного «проекта Украина», что неприемлемо как минимум с точки зрения имиджа.

Также мировые игроки наверняка не дадут захватить власть в Украине откровенным националистам.

Сохраняется и вариант простого «ухода» США из Украины, при котором Петр Порошенко будет пытаться всеми силами удержаться у власти как президент осажденной крепости. Например, он заявляет, что Евросоюз и США — больше не союзники Украины, «все нас предали, мы теперь сами по себе». И тогда у Порошенко — одна задача: продержаться в главном кресле страны как можно дольше.

Но такое «одиночество Порошенко» все же крайне маловероятно. Если Россия и США хотят договориться и видят проблему, они ее точно решат.