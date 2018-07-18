Азиатские СМИ: Язык тела все сказал за Путина, а вот Трампа выдал

Пока западные СМИ досконально анализировали каждое слово на пресс-конференции саммита в Хельсинки , вьетнамским журналистам все было понятно без слов. На языке тела они прочли беспокойство Трампа и невозмутимость Путина. Китайские блогеры переживают, что Трамп переманил Путина на свою сторону в торговой войне, а японцы увидели в этой встрече настоящий дзюдоистский поединок.

Ранее Трамп считал, что Крым принадлежит России , а теперь говорит, что Россия все-таки аннексировала Крым. Что за лицемерие? Таким вопросом задается авторитетное издание «Феникс».

До этого Трамп писал в «Твиттере», что Крым принадлежит России, поскольку там все говорят на русском языке. Американское правительство осудило подобное высказывание американского президента. Выходит, что в Твиттере Трамп выражает свои личные взгляды, а не официальную точку зрению США «, — пишет китайское издание.

Микроблог Вэйбо

Хуангансыюэ: Трамп переманил Путина на свою сторону, они могут вместе расправиться с Китаем. Это было ожидаемо. Вообще, Путина всегда тянуло к Западу, это тоже очевидно. Мне кажется, Россия может остаться на нашей стороне (Китая), но полностью полагаться на Россию тоже нельзя. Трамп очень хитрый и злой, смотрит на Китай как на главное препятствие, поэтому пытается сдерживать нас Цзиледаохан: О чем говорили Трамп с Путиным один на один? Я боюсь, что это известно только им, на пресс-конференции они точно не все рассказали. Но мне кажется, что однозначно был сделан шаг вперед в российско-американских отношениях

Госине: Кажется, последнее время американцы именно так смотрят на своего президента

Ицуо Тосима, директор Toshima&Associates, пишет на портале «Нихон Кэйдзай», что в конечном итоге Трамп усилил раскол в США. Возможно, президент Путин, отправившийся в Хельсинки прямо со стадиона и заставивший Трампа ждать полчаса, про себя усмехался такой развязке: «Мы заработали очки за счет автогола».

Если сравнивать с дзюдо, в котором хорош Путин, то до «иппона» (чистой победы) не дошло, однако российский лидер добился «юко» (эффективных действий) и привел схватку между лидерами РФ и США к победе по очкам.

Дык Хоанг на портале «Дантри» внимательно анализирует язык тела Путина и Трампа во время их первой встречи

Когда журналисты предложили сфотографироваться, два лидера выглядели невозмутимо, особенно президент России Путин. Он почти не смотрел в глаза, был довольно задумчив, когда Трамп поздравил с успешным Чемпионатом мира. Трамп же фотографировался в своей типичной манере, сидел, широко расставив ноги и устроив локти на коленях, но когда он пожал руку Путину, появилось ощущение, что он нервничает. Тем временем Путин выбрал себе более удобную позу, облокотившись на спинку стула. В один момент он схватился рукой за подлокотник, как будто вот-вот встанет и выйдет из комнаты.

Тхань Нгуен из «Вьетнам Экспресс» задается вопросом, в чем Трамп уступает Путину

Хотя два лидера встретились в Финляндии , Путин вел себя так, будто встреча проходит на территории его страны. Президент РФ выступил первым и первым пригласил репортера задать вопрос. Как человек, желающий лидировать во всем, Трамп в этот раз уступил. В то время пока Трамп проявлял скромность, президент России Путин показал себя человеком опытным в ответе на жесткие вопросы, он все также отчаянно защищал интересы Москвы

Комментарии читателей:

Chaungocnam: На этой встрече Трамп показал, как ему трудно с Россией

TOM: Честно говоря, было бы отлично, если бы США и Россия стали сотрудничать. Отлично для всего мира. Надеюсь, так и будет.

В комментариях к статье «Трамп навредил Америке после встречи с Путиным?» на сайте «Воатиенг Вьет» читатели пишут следующее

Viet Nam: Вьетнамцы так сильно ненавидят Китай, что непроизвольно начинают любить Трампа за его противостояние Поднебесной. Но спешить не надо. Не уверен, что Трамп заинтересуется Вьетнамом. Если Путин раскусит задумку Трампа ослабить Китай и поспособствует тому не потерять былой мощи, то это принесет Вьетнаму только вред.

White lotus: Путин умелый тактик. Подарил Трампу мяч, как бы напоминая, что в любой момент может ударить им в голову.

Thien Tran: Россия-США. Трамп хочет задобрить Путина? Он что демонстрирует свою слабость перед Путиным? Нет вообще никаких признаков взаимопонимания между президентами.

В комментарии к статье «После Чемпионата мира —2018 Россия спровоцирует войну?» на том же сайте «Воатиенг Вьет» один читатель выразил уверенность в компетенциях Трампа по ведению переговоров. «Трамп очень прямолинейный и знает как вести переговоры, но также знает, как и себя обезопасить», написал Nguyen Thuan An