Заключенный в США летчик Ярошенко намерен продолжить борьбу за возвращение в Россию

Он отметил изданию, что «не намерен сидеть сложа руки», а также подчеркнул, что «он и его семья будут продолжать бороться за скорейшее возвращение в Россию ».

Ярошенко также продолжает настаивать на своей невиновности. «Я ни в чем не виновен. Меня обвинили в том, чего я не совершал, и дали огромный срок в 20 лет с обвинительной формулировкой, что я „был готов к совершению преступления“. На мой взгляд, американцам проще было бы уже давно выдать меня, и проблем стало бы намного меньше», — отметил он изданию.