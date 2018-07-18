Заключенный в США летчик Ярошенко намерен продолжить борьбу за возвращение в Россию 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок наказания в США, намерен продолжить борьбу за возвращение на родину и отрицает свою вину. Об этом он рассказал газете «Известия».
Он отметил изданию, что «не намерен сидеть сложа руки», а также подчеркнул, что «он и его семья будут продолжать бороться за скорейшее возвращение в Россию».
Ярошенко также продолжает настаивать на своей невиновности. «Я ни в чем не виновен. Меня обвинили в том, чего я не совершал, и дали огромный срок в 20 лет с обвинительной формулировкой, что я „был готов к совершению преступления“. На мой взгляд, американцам проще было бы уже давно выдать меня, и проблем стало бы намного меньше», — отметил он изданию.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что постарается добиться помилования для Ярошенко накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля в ответ на письмо летчика с жалобой на пытки и плохие условия содержания в американской тюрьме. Однако, как сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос о Ярошенко в ходе переговоров лидеров РФ и США не поднимался.